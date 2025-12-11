光復洪災兩個多月24個家庭破碎、2,000多戶受損 議長張峻：連一句正式道歉都沒有 災民如何接受？

光復鄉 923 洪災造成 19 名鄉親罹難、5 人失蹤，共 24 個家庭破碎；全鄉更有 超過 2,000 戶民宅被泥水淹沒或嚴重受損。許多人的家園、財產與一輩子的心血，在短短數小時內完全摧毀。

災難至今已超過兩個月。令人難以置信的是，縣長徐榛蔚從未對這 24 個家庭，也未對所有受災鄉親做出任何正式的公開道歉。不僅沒有道歉，也沒有一句明確承擔責任的說明。在災民承受巨大痛苦、在人心最需要安定與力量的時刻，政府連最基本的誠意都拿不出來，這不是社會可以接受的態度。

廣告 廣告

更令人憂心的是，縣政府送交議會的一一五年度總預算中，仍然 未編列災後重建經費，也未將 各鄉鎮市公所的統籌分配稅款增加額 納入修正。這意味著重建無法啟動，地方看不到未來，災民只能被迫停在災難發生的那一天。

議長張峻表示，災民需要的是能真正落地的重建措施，而不是一篇又一篇試圖卸責的新聞稿。沒有經費，受損房屋無法修繕；沒有經費，農地與商家無法恢復；沒有經費，生活無法重建。「重建經費不編，就是不編。連一句正式道歉都沒有，災民怎麼可能接受？」

上一次程序會中（見圖），議會已明確要求縣府重新檢討並送出修正預算，把災後重建經費與各鄉鎮市公所的統籌分配稅款增加額完整編列。這不是政治攻防，而是災民最迫切、最基本的需求。

議長張峻強調，光復被洪水擊倒一次，不應再被行政怠惰擊倒第二次。政府既要承擔責任，也要拿出態度，包括一個正式的道歉，也包括完整的重建預算。

張議長呼籲縣府立即完成預算修正，啟動實質重建，讓受災家庭真正看到希望。

「災民不能再等。光復需要的，是行動、是負責、是道歉，不是空話。」