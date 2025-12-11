光復洪災兩個多月24個家庭破碎、2,000多戶受損 議長張峻：連一句正式道歉都沒有 災民如何接受？
光復鄉 923 洪災造成 19 名鄉親罹難、5 人失蹤，共 24 個家庭破碎；全鄉更有 超過 2,000 戶民宅被泥水淹沒或嚴重受損。許多人的家園、財產與一輩子的心血，在短短數小時內完全摧毀。
災難至今已超過兩個月。令人難以置信的是，縣長徐榛蔚從未對這 24 個家庭，也未對所有受災鄉親做出任何正式的公開道歉。不僅沒有道歉，也沒有一句明確承擔責任的說明。在災民承受巨大痛苦、在人心最需要安定與力量的時刻，政府連最基本的誠意都拿不出來，這不是社會可以接受的態度。
更令人憂心的是，縣政府送交議會的一一五年度總預算中，仍然 未編列災後重建經費，也未將 各鄉鎮市公所的統籌分配稅款增加額 納入修正。這意味著重建無法啟動，地方看不到未來，災民只能被迫停在災難發生的那一天。
議長張峻表示，災民需要的是能真正落地的重建措施，而不是一篇又一篇試圖卸責的新聞稿。沒有經費，受損房屋無法修繕；沒有經費，農地與商家無法恢復；沒有經費，生活無法重建。「重建經費不編，就是不編。連一句正式道歉都沒有，災民怎麼可能接受？」
上一次程序會中（見圖），議會已明確要求縣府重新檢討並送出修正預算，把災後重建經費與各鄉鎮市公所的統籌分配稅款增加額完整編列。這不是政治攻防，而是災民最迫切、最基本的需求。
議長張峻強調，光復被洪水擊倒一次，不應再被行政怠惰擊倒第二次。政府既要承擔責任，也要拿出態度，包括一個正式的道歉，也包括完整的重建預算。
張議長呼籲縣府立即完成預算修正，啟動實質重建，讓受災家庭真正看到希望。
「災民不能再等。光復需要的，是行動、是負責、是道歉，不是空話。」
其他人也在看
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 165
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 22 小時前 ・ 211
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 171
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 18
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 175
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 55
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 446
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 194
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 120
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 3 小時前 ・ 8
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻
地方中心／賴國彬 桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力民視影音 ・ 22 小時前 ・ 2
偷車賊還幫繳停車費? 原PO祭十萬紅包抓人.找車
民視新聞／綜合報導台中北屯一處停車場，驚傳罕見竊車案，嫌犯還會幫忙繳停車費！9日上午，一名穿帽T的男子，光天化日來到停車場，繳費後把價值數百萬的名車開走，問題是他並非車主。據了解，這輛車的原車主去年已經當給當舖，後面已經過戶轉兩手，第三手持有者報案指稱，車輛遭竊，警方獲報已經鎖定特定對象追查！一名男子穿著帽T戴上帽子遮遮掩掩，來到停車場，就跟一般車主一樣，先去繳費機台，繳納停車費，接著把一輛數百萬的雙B名車開走，這段畫面在網路流傳，原po說是遇到偷車賊，還祭出十萬紅包懸賞，請大家幫忙找找這名偷車賊與這台車！民眾：「蠻瞎的啊，怎麼可能會有鑰匙，然後又幫他付，剛好又知道那台車，又可以把它開走。」民眾：「有點匪夷所思啊（怎麼說），還幫人家繳停車費啊。」台中北屯一處停車場車輛疑似遭竊，警方已接獲報案展開調查。（圖／民視新聞）事發在台中北屯旅順路一處停車場，偷車賊9日上午大白天大剌剌把車開走，還知道要先繳費，消息傳開，不少人覺得匪夷所思，也有人推測，可能跟產權糾紛有關。民眾：「應該是被原車主開走，債權不清啦，以前我的弟弟啊，他曾經就是也有就是，車子有向不是正當的管道借款，然後他尾款沒有償清之後，到最後他的車子，也是莫名其妙就被開走。」台中第五分局文昌副所長黃郁心：「社群媒體PO文稱與本轄，旅順路二段停車場內，車輛遭竊等情，本分局依規定受理報案，已掌握特定對象並積極追緝中。」民眾在網路發文以十萬紅包懸賞，請大家幫忙找竊嫌與車輛。（圖／翻攝社會事新聞影音）據了解，原車主已經在去年把車當給當舖，後來又轉了兩手，向警方報案說遭竊的人，其實已經是第三手，警方介入調查，要追查這當中是否涉及不法！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：懸賞十萬！偷車還幫繳停車費？ 原PO祭十萬紅包抓人.找車 更多民視新聞報導深夜驚魂！高雄休旅車「爆衝闖紅燈」 長腿女騎士空中連翻秒倒地國道5驚現「移動神主牌」87歲老翁逆向騎農機上高速 釀連環撞台中倉儲惡火釀9死！3公司14人遭起訴 全聯發聲了民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。太報 ・ 1 天前 ・ 1
上市生技泰博通過罷工投票 工會取得合法罷工權
上市生技業者泰博（4736）爆發勞資爭議，泰博工會本1日舉行罷工投票，以92%的贊成票數通過罷工投票，取得合法罷工權。泰博工會表示，當日會員投票率65.79%，投票中贊成數罷工為 92%。但因工會已另行申請調解，工會表示，將待調解結束後，才會正式進行罷工。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
恐怖毒駕暴衝撞垃圾車 路人、清潔隊員3人送醫｜#鏡新聞
基隆市南榮路7點多，發生毒駕還連環撞七車的恐怖車禍！而且當時剛好行經清潔車收運點，還波及到垃圾車、倒垃圾的民眾以及清潔隊員、機車騎士，共三人因此受傷，還好送醫後目前意識清醒，警方在肇事車輛上搜出毒煙彈，全案依「毒品危害防治條例」及「公共危險罪」，移送基隆地檢署偵辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺
即時中心／潘柏廷報導台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。民視 ・ 1 天前 ・ 12
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1