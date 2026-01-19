光復洪災奇蹟獲救女童送「夾娃娃戰利品」 英雄謙：剛好是我抱她

去年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成19人死亡、5人失聯，當時受困兩天的6歲女童小沂，在姑婆、姑爺的守護下，終於等到屏東特搜隊前來救援並順利獲救，那一幕感動全台。

今天1月19日是119消防節，屏東縣政府舉行表揚大會，小沂母女特地從花蓮南下，化身神秘嘉賓，再次感謝救難人員的辛勞，小沂在卡片中用注音寫下「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂，平平安安」，並在空白處畫上太陽、雲朵、貓咪等圖案裝飾，相當可愛。

驚險救援 6歲女童奇蹟生還

時間回到去年9月，花蓮縣馬太鞍溪因堰塞湖潰堤，造成光復鄉嚴重災情，第一時間屏東縣消防局特搜大隊前往馳援，救援行動中成功救出64名受困民眾，其中最振奮人心的是順利救出受困超過一天的6歲小女孩小沂。

當時泥流漫淹花蓮光復鄉，小沂佛祖街住家的屋頂幾乎被淹沒，不過搜救人員不死心，終於在破壞屋頂時聽到小沂大喊「我在這裡」，成功救出小沂，由屏東縣消防局特搜人員林楷晟抱出。

溫馨互贈玩偶傳祝福 隊員謙「剛好是我抱她」

回憶起當時的情景，女童小沂母親至今仍會掉下眼淚，對於搜救人員只有滿滿的感謝。不過，他透露，小沂雖然現在情況有比較好，但還是會怕颱風、水。

小沂母女這趟南下，除了送出卡片，小沂還送上昨天在娃娃機夾到的兔子玩偶給林楷晟，當時一起發現小沂的分隊長洪柏軒也接下花束，屏東縣長周春米則回送小沂「屏安小熊」，祝福她平平安安，場面相當溫馨感人。

小沂與林楷晟相見歡時，林楷晟還打趣地說，「因為今天比較乾淨，認不出來」，不過，他也很謙虛地說，「當時其實沒有什麼特別心情，就想要趕快把她帶出去這樣子，也是我們大家一起幫忙的，剛好是我抱她。」

屏東縣縣長周春米表示，這項令全台都感動的任務，是所有人的串聯，小沂的姑婆、姑爺的犧牲、小沂非常堅強的求生意志，以及小沂的母親不斷分享資訊，最後是搜救隊員非常專業、冷靜且鍥而不捨完成任務，看到同仁挺身而出，他與有榮焉。