光復洪災奇蹟獲救 6歲女童送搜救員「注音卡片」：謝謝你們讓我活下來
花蓮縣光復鄉去年9月23日發生堰塞湖溢流慘劇，釀成19人死亡，其中佛祖街一對姑婆、姑爺臨死前用疊羅漢的方式，將6歲女童小沂高高舉起，終於換來一線生機，奇蹟生還。今日（1/19）屏東縣消防局舉辦119消防節頒獎典禮，小沂與母親一家人特地南下擔任神秘嘉賓，獻花給救出小沂的特搜隊員。令人動容的是，小沂見到搜救隊員後，不但以稚嫩聲音親口表示「謝謝你們讓我活下來」，更送上手寫注音感謝卡片，以及自己珍愛的玩偶，讓現場所有人紅了眼眶。
花蓮光復鄉上游馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日下午發生壩頂溢流，千萬噸的洪水如海嘯般沖進市區，釀成19死悲劇。當時屏東特搜隊在事發後第一時間挺進災區搜救，過程中聽到佛祖街一棟屋內傳出微弱的「我在這裡」呼救聲。救災隊員聽到後加緊鑿出洞口讓光照進去，發現小沂全身上下都沾滿汙泥，獨自蜷縮在屋頂橫樑上的三角空間。事後才發現，洪災當時同住的姑爺與姑婆用肉身托舉她、希望能爭一口氣，直到生命最後一刻都未將手放下，只擔心小沂爬得不夠高、要扶著不要掉下來。
今日屏東縣消防局舉辦119消防節頒獎典禮，獲救的小沂特別於頒獎前一天南下，以神秘嘉賓的身分獻花給救災隊員，並用稚嫩童音向隊員表示「謝謝你們讓我活下來」，還送上親手寫下的感謝卡片，內頁寫著「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂，平平安安」，空白處點綴手繪花朵、貓咪；特搜隊員則回贈一隻「屏安小熊」。
有趣的是，小沂見到當初抱出小沂的搜救隊員，第一時間卻認不出來，隊員笑稱「因為今天比較乾淨，她認不出來，我們大家一起幫忙的，剛好是我抱她起來」，溫馨的互動宛若久別重逢的家人。
據了解，目前小沂已和母親搬離傷心地，定居於花蓮市區，母親從事服務銷售業，小沂則像同齡孩子般到學校上課，不過仍持續接受治療，以撫平浩劫留下的心靈創傷。
屏東縣長周春米表示，消防局特搜大隊發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，在接獲花蓮縣政府請求支援後，第一時間就集結馳援，成功救出64名受困民眾。抱出小沂的特搜隊員林楷晟表示，其實一開始以為沒有人，後來又再做一次比較深入的搜索，堅持到最後一刻，才讓年僅6歲的小沂活下來，繼續發光發熱。
