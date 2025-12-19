光復洪災新進展！再尋獲失聯夫妻衣物 法醫鑑定骨骸非人骨

花蓮光復洪災至今仍有5人失聯，花蓮縣政府委外由重機具協助家屬搜尋。(資料畫面)

花蓮光復洪災災至今近3個月，仍有5人失聯。花蓮縣政府委外由重機具協助家屬搜尋，15日挖掘到衣物及骨骸，家屬認出衣物為失聯父母所有，而骨骸經鑑定，確認非人骨。花蓮縣消防局表示，將會尊重家屬意願，持續挖掘。

光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決釀洪災，造成光復地區19人死亡、5人失聯。其中，住在佛祖街附近的林姓夫妻疑似在菜園附近被洪水沖走，至今下落不明，但家屬沒有放棄希望，持續跟著怪手等重機具，在住家、工寮及菜園附近挖掘。

廣告 廣告

由花蓮縣府委外的重機具團隊於15日在佛祖街一帶挖掘到衣服、包包及一塊約長15公分、寬5公分的不明骨骸，衣物部分經家屬指認為失聯的父母所有，骨骸則經法醫相驗，確認非人骨，不是失聯者的遺骸。

家屬表示，洪災至今，每天跟著重機具團隊在現場挖掘，看到衣物照片的時候十分激動，一眼就認出屬於母親，但後續得知相驗結果不是人骨，覺得很遺憾。家屬感嘆，事情發生到現在將近百日都沒有放棄，但由於淤泥非常厚，還是希望能換大一點的怪手，加快挖掘進度，也比較安全。

至於另外3名失聯者，花蓮縣消防局長吳兆遠指出，失聯的高姓男子家屬表示不需要再搜救；另一名失聯的張姓婦人家屬則說會自行處理，不需要協助。因此政府將尊重林姓夫妻家屬的意願，派出重機具團隊搜尋，在相關地點開挖，只要家屬有需要，政府就會繼續協助。





更多《鏡新聞》報導

200國軍持續救災 清淤完成已能看到柏油路

水淹明利村！龔明鑫曝水利署長55小時坐鎮未眠 哽咽盼給支持

蘇澳居民嘆如光復2.0 鏟子超人出動1／水灌蘇澳鎮！吉普車隊自發性前往 破水開進災區