光復洪災查徐榛蔚？藍黨團問責中央：也把劉世芳、陳駿季抓起來

媒體報導花蓮地檢署偵辦偵辦馬太鞍溪洪災，究責層級恐升高至花蓮縣長徐榛蔚。國民黨立院黨團今（27日）召開記者會表示，民進黨又上演中央擺爛、地方承擔、事後追殺、政治算計的戲碼，中央責任比花蓮縣府更大，應該把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季也「抓起來」。

《鏡週刊》報導，花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，日前指揮調查局兵分八路，搜索光復鄉公所等相關地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林聲押獲准，案情迅速升溫，究責層級恐持續升高徐榛蔚。

國民黨團書記長羅智強今在黨團「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會上說，鏡檢再度出動帶風向，檢察官偵查不公開形同廢文，批賴政府利用媒體清算政敵。他說，國人不樂見花蓮災害，光復鄉重災責任最大在中央，應該把陳駿季、劉世芳也抓起來，而非對準徐榛蔚。

黨團首席副書記長林沛祥說，花蓮縣府是被中央錯誤決策拖下水的，不能定罪、甩鍋地方，呼籲行政院長卓榮泰、陳駿季、劉世芳等承擔政治責任。國民黨立委翁曉玲表示，民進黨又上演中央擺爛、地方承擔、事後追殺、政治算計的戲碼，花蓮縣算是「小縣市、小地方」，人員配置不及中央。

