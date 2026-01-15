光復洪災案查疏失 花檢：憑空生出撤離人數誤導外界

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮地檢偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉長林清水涉浮報撤離人數等罪遭聲押禁見。檢方今天說明，若認地方量能不足應請求協助，而非憑空生出撤離數字，讓外界以為已完成撤離。

馬太鞍溪堰塞湖民國114年9月23日溢流，溪水夾帶土泥越堤衝入光復鄉，造成19死5失聯嚴重災情。花蓮地檢署調查，光復鄉公所撤離不實，昨天發動搜索，帶回林清水及3名公所人員，林清水聲押禁見，其餘3人分別交保，接受電子監控。

花蓮地檢署今天說明，林清水等4名公所員工疏於執行撤離任務，明知實際撤離人數未達保全戶數量，仍浮報向上呈報，涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死罪。

檢方表示，撤離統計是由村長、村幹事等人回報，經追查第一線人員，可能沒有要求統計，是憑設籍人口，「憑空生出數字」，陳報花蓮縣府民政處。

媒體詢問，堰塞湖溢流前，林清水曾多次公開表達，撤離人數暴增，地方量能不足。檢方表示，量能不足應向上級單位請求協助，而非浮報數字，讓外界以為已經完成撤離，就不會再有人提供協助。

檢方表示，花蓮縣府是督導工作，並非第一線執行者，要察覺數字不實，有一定難度。

花檢強調，馬太鞍溪堰塞湖相關單位很多，包括監測、警戒、疏濬及撤離等，無論中央或地方單位，都會調查釐清，不排除還會有約談及搜索行動。

花檢認為林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，複訊後當庭逮捕，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。花蓮地院預計今天下午2時許召開羈押庭。

其餘3名光復鄉公所人員複訊後，檢方認無羈押必要，諭知張姓秘書及王姓課長分別以新台幣20萬及15萬元交保，電子監控並限制住居、出境及出海；曾姓約用人員限制住居、出境及出海。（編輯：陳仁華）1150115