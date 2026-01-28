光復洪災案 藍營告發3部長涉廢弛職務釀成災害

（中央社記者謝君臨台北28日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災案，國民黨花蓮縣議會黨團指控中央政府涉嫌失職，今天赴北檢告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪。

陳駿季今天上午在立法院受訪，針對藍營控馬太鞍溪洪災延誤警報釀災時表示，特定人士不顧現實、搬弄是非，不容外界刻意抹煞農業部同仁的辛苦。

消防署今天也針對花蓮縣政府質疑中央防災應變作為發布新聞稿，表示依災害防救法與地方制度法，中央與地方依照各自權責、通力合作，相關事證已送交司法調查，尊重檢調偵辦進度。

民國114年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，造成19死、5人失聯。花蓮縣議員吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福今天與國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、林倩綺及台北市議員楊植斗共同至台北地檢署提出告發。

吳建志等人表示，根據災害防救法規定，相關權責全屬中央；另依農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定，須由「中央七部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線，及收容整備計劃，但中央政府遲至114年10月18日才完成疏散計畫。

吳建志指控，撤離人數一天內從690人爆增為8600人，內政部及農業部評估反覆，地方政府無所適從。且馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調2處開口堤防的風險，經濟部視而不見未補強。

吳建志說，行政院長卓榮泰、陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險，盼檢察官嚴查，給受難者家屬一個交代。

另方面，花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災案件，1月14日搜索光復鄉公所，向法院聲請羈押禁見光復鄉長林清水獲准。罹難者家屬另委請律師團提告，要求追究花蓮縣長徐榛蔚相關違法失職公務員責任。（編輯：蕭博文）1150128