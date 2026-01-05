光復洪災沖走社福車 車商捐助芥菜種會強化重建行動力

基督教芥菜種會持續投入光復地區災後重建與生活支持，裕隆汽車今日公益捐贈一台全能休旅車，協助芥菜種會投入光復重建工作。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖造成花蓮光復洪災至今已超過三個月，基督教芥菜種會持續投入光復地區災後重建與生活支持。裕隆汽車今(5)日公益捐贈一台市價逾百萬元的NISSAN X-TRAIL全能休旅車，協助芥菜種會在家園修繕、物資運補、兒少關懷及照顧者支持等面向，希望強化在偏鄉推展長期服務的行動力，能夠跨越地形限制、不中斷地陪伴災民度過復原路程。

芥菜種會長期深耕花蓮，災害發生後第一時間即啟動「三福助人網」，從福音關懷、生活扶助到家庭扶立，投入社工訪視、物資調度、熱食供應，以及家園修繕等服務。芥菜種會指出，目前進入災後中長期階段，團隊持續陪伴孩子、照顧者與社區，一同走向生活的穩定與重建。在這段漫長的重建歷程中，第一線服務往往面臨交通、資源與地形等多重挑戰，也因此更需要跨界合作的支持。

芥菜種會執行長李肇家說，企業在實踐ESG時，最關鍵的不僅是一次性的投入，而是資源能否真正貼近第一線情境，成為在地服務得以持續前行的重要支持。尤其在偏鄉服務中，交通更是支撐行動持續的核心要素。裕隆集團在災後關鍵時刻主動伸出援手，其中裕隆汽車看見偏鄉真實需求，以具體行動捐助車輛回應第一線挑戰，成為芥菜種會長期陪伴災民的重要夥伴。

裕隆日產也扮演長期陪伴角色，芥菜種會指出，從 2024 年震災到今年洪災，雙方透過緊密合作，透過「愛的里程」平台支持芥菜種會，協助全台社工運用Nissan車款的共享汽車協助社工擴展服務量能深入全台各地，全年累積服務里程達35788公里、出行超過236趟次。在花蓮光復受災時，也串聯NISSAN品牌與在地經銷服務夥伴組成超人志工，支援芥菜種會社福救助，落實服務陪伴在地。

裕隆汽車永續長卓哲宇說，企業核心目標，是把「移動資源」化為社會的「守護力量」，協助在地社福單位成為具韌性的交通節點。此次捐贈的 X-TRAIL車款，能靈活因應偏鄉崎嶇山路、受損路況及積水區域，在急難救助與物資運送上具備實質效能。近年極端氣候頻繁挑戰台灣，歷經花蓮地震、洪災重創後的緊急救援，交通是日常生活維運與急難災變重要民防資源，也讓裕隆集團持續省思預防災變的急難救助交通網絡部署。

裕隆集團於災後第一時間啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，整合集團企業捐助 3000 萬元，提供集團本業汽車價值鏈資源，從第一時間急難救助投入高效拖吊車隊、免費代步車租借及購車維修資源，到陪伴中長期復原，以捐贈車輛支持全國性防災與在地社福組織，協力部署災後重建每一階段所需的交通動能。

