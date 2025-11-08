光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。

花蓮郵局副理歐鴻煊今天接受媒體採訪表示，這批郵筒是準備報廢的設備，存放在光復郵局1樓，堰塞湖溢流後，郵局圍牆被沖壞，泥水灌進辦公空間，辦公設備、郵筒甚至是停放在外面的幾輛車都被沖走。

歐鴻煊說，受損設備夾雜淤泥，變成一堆堆廢棄物，推測郵筒可能被沖到其他民宅，成廢棄物後被清走，直到前天發現網路有人拍賣郵筒，其中1個隱約看到「光復郵局」字樣，就主動聯繫對方。

賣家向郵局人員表示，是在資源回收場發現這批郵筒，覺得很有趣就買回來，整理後放在網路上以新台幣2500元至6000元不等價格拍賣，有賣出2個，還沒取貨就收到郵局聯繫電話，才知道這是郵局資產不能拍賣。

歐鴻煊說，這批17個郵筒是老舊或使用率低被裁撤，存放著準備報廢，已經全數取回，未來將依程序報廢、進行標售。他解釋，報廢郵筒依規定需壓毀破壞，變成廢鐵。

光復郵局災後受創嚴重，目前暫時移到鄰近的富田郵局合署辦公，歐鴻煊說，中華郵政已專案進行災後復原，預計12月1日就能恢復辦公，趕上普發現金工作。（編輯：謝雅竹）1141108