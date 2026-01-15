光復洪災釀19死5失聯悲劇 鄉長涉過失致死、廢弛職務遭聲押
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖2025年9月溢堤，導致19人死亡、5人失蹤的慘劇，花蓮地檢署14日發動大規模搜索，並將光復鄉長林清水等4人帶回偵訊，檢方複訊後，認林清水涉嫌重大且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。
馬太鞍溪堰塞湖溢堤重創光復，外界質疑鄉公所早知堰塞湖有安全隱憂，卻未落實通報與撤離作業。花蓮地檢署14日上午指揮調查局人員，兵分多路前往光復鄉公所、林清水住處及相關人員辦公室進行搜索，並帶走林清水、公所秘書張源寶、民政課課長王詠濬及民政課曾姓前承辦人等4人約談，深夜移送地檢署複訊。
檢方複訊後，認全案涉過失致死、廢弛職務及偽造文書，林清水更勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，王詠濬15萬元交保，限制住居、出境出海，張源寶20萬元交保，限制住居出境出海，還有一人遭請回。
