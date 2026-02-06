光復洪災！花蓮藍營告國防部等七部會 他批護航徐榛蔚 律師轟：要加告鏟子超人？

國民黨花蓮縣議會黨團4日再赴花蓮地檢署告發國防部等共7部會，周軒痛批令人憤怒，律師林智群砲轟無恥，「要不要加告鏟子超人來太晚?」 圖：取自吳建志議員臉書

[Newtalk新聞] 去年花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成19人死亡、5人失聯，國民黨花蓮縣議會黨團日前赴北檢告發內政部、農業部及經濟部首長涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪，4日又至花檢再告國防部、原民會、交通部及衛福部等4部會首長，涉嫌廢弛職務、過失致死。對此，政治工作者周軒痛批令人憤怒，律師林智群砲轟無恥，「要不要加告鏟子超人來太晚?」

「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，離我們並沒有很遠」，周軒5日發文提及，當時除了全台灣的「鏟子超人」外，國軍弟兄們天天在現場，協助光復鄉救災，忙到沒有時間吃飯，甚至忙到泡在水裡。

「這真是非常令人憤怒！」，周軒痛批，國民黨花蓮縣議會黨團，為了幫花蓮縣長徐榛蔚出氣，居然控告國防部「廢弛職務」，「一個災情來的時候還跑去韓國的縣長，值得你們這樣子幫她護航嗎？莫名其妙！」

此外，林智群也發文砲轟，「害死人的」（花蓮縣執政黨）跑去告「來救災的」，到底要有多無恥才能做出這種事？國防部當時布署一堆軍卡，要撤離民眾，卻等不到人，縣長徐榛蔚人在韓國，鄉長跑去吃羊肉爐，狠酸「要不要加告鏟子超人來太晚啊？」

網友也紛紛留言痛斥「我看到的最不要臉就是這些人」、「還有天理嗎？」、「救人的時候都看不到人，告人倒是很快」、「這些人為了自身政治生命與利益已不知羞恥為何物了 台灣的敗類！」、「花縣府 不要臉無敵 恬不知恥 人心可恥」、「冤死的那幾位，請去找這些人，讓他們付出代價！」、「人不要臉真的無敵了」、「花蓮人繼續投囉，可憐」、「害死人的去告救災的？」、「人性卑劣至此，願世間仍有天理公道！」。

