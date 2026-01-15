社會中心／趙永博 陳妍霖 莊柏驊 花蓮報導

花蓮縣光復鄉去年發生洪災，造成19死、5人失蹤。檢調昨天發動大規模搜索，帶回光復鄉長林清水等四人訊問。林清水因涉及過失致死、偽造文書等重大罪嫌，檢方聲請羈押。檢方認為鄉公所涉嫌以虛假數字掩蓋實況，導致部分民眾受困，釀成悲劇。後續將持續調查有無更高層級涉及違失。

「鄉長，對於檢調的指控有什麼話要說的，有沒有要跟鄉親說的？」面對記者喊話，全程不發一語，戴著口罩、身穿黑色外套的男子，就是花蓮光復鄉長林清水，因為馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，造成19死5人失蹤，遭控撤離工作有重大疏失。

廣告 廣告

陪同男子vs.光復鄉長林清水vs.警方：「（我跟他收一下證件喔）OK，（身分證）我沒帶證件來。」

除了鄉長林清水，包括公所秘書張源寶、民政課長王詠濬、前民政承辦曾小姐都被約談！檢調14日上午7點搜索鄉公所、相關住處，調閱撤離名冊、防災通報等物證，約談相關人士，14日晚間將4人移送地檢複訊，經漏夜偵訊後，鄉長林清水涉及過失致死及偽造文書罪，檢方依有勾串證人之虞，聲請羈押；秘書張源寶20萬元交保，限制住居出境出海；民政課長王詠濬15萬交保，限制住居出境出海，前民政承辦曾小姐則無保請回。





光復洪災19死涉"浮報撤離人數" 鄉長被檢方聲押

馬太鞍溪案 光復鄉公所秘書張源寶20萬元交保，限制住居出境出海（圖／民視新聞）





花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，「本案所涉的主管的這個全責單位太多，災後重建以及相關的資料的一個滅失，所以在證據資料如此龐大，又有部分資料取得不易的情況下，所以才會歷經了數個月，才會這個在14日正式發動這個搜索」。





光復洪災19死涉"浮報撤離人數" 鄉長被檢方聲押

馬太鞍溪案 光復鄉民政課長王詠濬15萬交保，限制住居出境出海（圖／民視新聞）





受災民眾表示，「說難聽一點就是，徐榛蔚她在找人背黑鍋，然後鄉長是最倒楣嘛」。





受災戶劍指花蓮縣長徐榛蔚，畢竟19死5人失蹤，不該只有鄉公所，花蓮縣府要負最大責任，不過縣府表示尊重司法調查，並撇清一切都是依照中央相關的規定來做辦理。責任在誰？檢方將在15日下午2點半召開羈押庭，持續追究責任。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：光復洪災19死涉"浮報撤離人數" 鄉長被檢方聲押

更多民視新聞報導

國民黨又涉貪出事了！澎湖前6連霸議長收錢喬人事 二審判決出爐

南投「開單王」年抓9千件超速！相機地點曝光

槍械走火釀命案！花蓮警休假打獵誤擊友人 送醫不治身亡

