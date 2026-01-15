地方中心／花蓮報導

花蓮縣光復鄉去年發生洪災，造成19死、5人失蹤。檢調在14號，帶回光復鄉長林清水等四人訊問。林清水因涉及過失致死、偽造文書等重大罪嫌，檢方聲請羈押。檢方認為鄉公所涉嫌以虛假數字掩蓋實況，導致部分民眾受困。對此，花蓮議長張峻也痛批，花蓮縣府不要再甩鍋鄉公所。

光復鄉長林清水：「（鄉長對於檢調的指控），（有沒有什麼話要說），（有沒有要跟鄉親說的）。」記者vs.光復鄉長林清水：（鄉長，對於檢調的指控有什麼話要說的，有沒有要跟鄉親說的？）面對記者喊話，全程不發一語，戴著口罩、身穿黑色外套的男子，就是花蓮光復鄉長林清水，因為馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，造成19死5人失蹤，遭控撤離工作有重大疏失。陪同男子vs.光復鄉長林清水vs.警方：「（我跟他收一下證件喔）OK，（身分證）我沒帶證件來。」檢調14日搜索光復鄉公所，約談相關人士。晚間將4人移送地檢複訊。鄉長林清水涉及過失致死及偽造文書，檢方依有勾串證人之虞，聲請羈押。秘書張源寶20萬元交保；民政課長王詠濬15萬交保，並實施電子監控；前民政承辦員，則請回但限制住居出境。

廣告 廣告

光復洪災19死! 鄉長聲押 議長張峻怒批花縣府甩鍋

議長張峻痛批縣政府，對於災後不聞不問。（圖／民視新聞）

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬：「光復鄉林姓鄉長，張姓秘書王姓課長，以及曾姓約用人員等，災害防救業務人員，明知林保署花蓮分署，已於114年9月22日，發布紅色警戒強制撤離，卻沒有依照，災害防救法相關規定，積極推動疏散撤離，並於撤離人數統計表上，浮報不實的數字，導致部分民眾，未能及時撤離。」針對鄉公所曾對外宣稱，撤離能量不足，檢方認為這和"統計數字浮報"，屬不同層次的法律責任。不過同為災民的議長張峻，則痛批，縣政府只會甩鍋給基層。花蓮縣議長張峻：「那最讓人心寒的是，從災害前到災害發生後，我們沒有看到縣政府該有的整體作為，反而把所有的責任一路往下推，推到基層推到鄉公所。」

光復洪災19死! 鄉長聲押 議長張峻怒批花縣府甩鍋

議長張峻痛批縣政府，對於災後不聞不問。（圖／民視新聞）

受災民眾：「說難聽一點就是，徐榛蔚她在找人背黑鍋，然後鄉長是最倒楣嘛。」受災戶痛批縣長徐榛蔚找人背黑鍋，24人死亡、失蹤，縣府難道沒有一點責任。縣府第一時間表示，表示尊重司法調查。但檢方現在還要深入調查，釐清有無更高層機關涉及違失。

原文出處：光復洪災19死! 鄉長聲押 議長張峻怒批花縣府甩鍋

更多民視新聞報導

光復洪災19死涉"浮報撤離人數" 鄉長被檢方聲押

槍械走火釀命案！花蓮警休假打獵誤擊友人 送醫不治

花蓮洪災釀19死！光復鄉長遭聲押禁見 張峻盼：整個體系一併釐清

