光復災區尋獲失聯夫妻衣物及骨骸 鑑定非人骨

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮光復洪災至今仍有5人失聯，花蓮縣政府委外由重機具協助家屬搜尋，日前接連挖掘到衣物及疑似人骨，家屬一眼認出衣物是失聯父母所有；骨骸鑑定結果昨天出爐，確認非人骨。

光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰決釀洪災，造成光復地區19人死亡、5人失聯。儘管住在佛祖街附近的林姓夫妻失聯至今，但家屬沒有放棄希望，持續跟著怪手等重機具，在住家、工寮及菜園附近挖掘。

由花蓮縣府委外的重機具團隊，本月15日下午4時許在佛祖街47巷往河堤方向挖掘，陸續找到衣服、包包及一塊約長15公分、寬5公分的遺骨，衣物部分經家屬指認為失聯的父母所有。

花蓮縣鳳林警分局今天表示，經通報花蓮地檢署鑑定，昨天法醫到現場勘驗，確認遺骨並非人類，不是失聯者遺骸。

家屬向媒體表示，每天跟著重機具團隊在現場挖掘，有時候覺得快挖到了，送鑑定又是動物的骨骸，會失落但不會放棄，會一直努力到找到父母為止。

至於另外3名失聯者，花蓮縣消防局長吳兆遠告訴中央社記者，失聯的自強路高姓男子家屬及失聯的高教授家屬都表達不需要搜尋，另一名失聯的張姓婦人家屬則說會自行處理，不需要縣府協助，因此縣府目前派出一組重機具團隊繼續協助林姓夫婦的家屬搜尋。

吳兆遠說，搜尋地點從佛祖街住家、工寮往河堤及下游延伸，尊重家屬意願，由家屬判斷可能地點，只要家屬有需要，會持續協助。（編輯：黃名璽）1141219