光復災後三個月 共商堰塞湖對策

花蓮光復災後滿三個月，馬太鞍溪堰塞湖如何處理，仍是地方最關注的問題。行政院在光復國小舉辦災後復原說明會，除了報告各項工程進度，也蒐集地方意見，作為制定重建方案參考的依據。

光復鄉民 蘇建昌：「我們的堰塞湖，有沒有請專家成立一個應變小組，趕快去處理。」

光復災後三個月，堰塞湖依舊牽動鄉親的心，安全，是大家最關注的議題。

林業署副署長 廖一光：「我們目前所要做的工作，包括施工便道的開設，目前已經發包，另外我們已經在上游的崩塌地，用無人機去撒播(種子)，預計我們要撒播20公頃。」

林業署花蓮分署長 黃群策：「我們現在的狀況，是希望說能夠到壩頂，能夠來降挖這個溢流口，之外我們會在適當的狀況，能夠做一些攔沙壩，讓一些土砂，能夠攔蓄在上面，讓它減緩下移的程度。」

除了監測堰塞湖狀況，馬太鞍溪疏濬工作，也持續加速推進。

水利署長 林元鵬：「整體馬太鞍這一邊的疏濬量，已經達到五百多萬立方公尺，比原來預估三百萬方，大為提升，目標到明年的汛期前，還要再清六百萬立方公尺。」

行政院在光復國小舉辦災後復原說明會，報告目前各項工程進度，也接受民眾的陳情。

光復鄉北富村長 黃進正：「北富村這裡，剛好有暫置區的砂土，現在是看不到一個危險，之後夏天，我們那邊應該都會有那種塵土飛揚。」

蒐集在地的聲音，作為重建方案的參考依據。

行政院公共工程委員會主委 陳金德：「我們有設一個工作站，在光復車站旁邊，這個工作站，我們會有正式的部會進駐，所以在地居民有任何意見，都可以隨時歡迎到那邊去反映。」

中央透過重建工作站，與鄉親保持溝通，後續也將增聘2位在地人員，讓決策更接地氣。

