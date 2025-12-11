光復災後兒少陪伴斷層 芥菜種會推「陪伴教育」將擴至全台

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，7 所國中小停課多日，許多家庭在重建與生計中斷的壓力下，使孩子落入學習停擺與情緒無人承接的「雙重空窗」。基督教芥菜種會統計，災後至今已累計陪伴超過 139 人次兒少。芥菜種會11日舉辦「SEED TO SEE 陪伴教育」啟動記者會，宣布 2026 年將陪伴模式全面推展至全台，結合累積培訓的 253 位陪伴老師，回應偏鄉與弱勢社區長期存在的兒少「陪伴斷層」。

芥菜種會陪伴孩子在遊戲中重建自信與情緒安全感。（圖/芥菜種會提供）

芥菜種會指出，災後許多孩子在停課、撤離安置與長時間獨處之間反覆擺盪。台灣兒童青少年精神醫學會亦指出，兒少在重大壓力事件後常出現焦慮、退縮與專注力下降等「延遲性情緒反應」，而穩定的大人陪伴，是減少創傷影響最關鍵的保護因子。

光復馬太鞍教會楊阿華牧師也分享，災後安置所中「孩子臉上幾乎看不見笑容」；但當芥菜種會陪伴老師進入後，「孩子的表情和整個人都明顯不同」。他指出，許多部落家庭的困境是大人因生計與壓力無暇陪伴、也沒有學過如何陪伴，長期缺乏親子對話使情緒與學習問題逐漸堆疊。這並非災後才出現的現象，而是人口外移、照顧力薄弱社區長期存在的結構性問題。「陪伴斷層」正逐漸擴大，成為偏鄉教育不平等與兒少心理風險上升的關鍵因素，也顯示推動系統化「陪伴教育」模式的迫切性。

芥菜種會執行長李肇家致詞指出，陪伴應從個別社工任務，提升為可被培力、可被派任社區的專業角色，讓更多孩子在成長過程中擁有穩定的大人支持。（圖/芥菜種會提供）

為回應需求，芥菜種會推動「裝備—實踐—差派」的陪伴教育模式，執行長李肇家表示：「這套模式將陪伴從社工的個別任務，提升為可被培力、可派任社區的專業角色，讓孩子的成長不再取決於是否幸運遇見一位願意陪伴的大人。」透過「三福助人網」以「福音、扶助、扶立」串連地方教會與社區建立支持網絡，目前已在桃園復興、花蓮光復、高雄蚵仔寮等地設置 18 個陪伴據點。2025 年已支持超過 22,000 人次兒少，從課後陪伴、遊戲化學習到情緒與人際教育，補上弱勢社區最稀缺的穩定陪伴。

「布丁老師」丁若霓（左）分享自身故事——從長照工作者到跨領域成為兒少陪伴老師，見證熟齡者在陪伴教育中能再次發光。（圖/芥菜種會提供）

熟齡者與脆弱家庭照顧者，是陪伴教育的重要師資來源。62 歲的「布丁老師」丁若霓原在長照領域服務多年，因職業傷害被迫休息，透過芥菜種會師培課程跨入兒少陪伴領域。他現於社子島據點帶領積木與 STEAM 課程，面對敏感或挫折容易的孩子，他選擇蹲下陪伴完成任務。他說：「不管是長輩還是孩子，最需要的都是那個願意多陪一下的人。」陪伴教育讓他的第三人生再次「被需要」，也展現熟齡者「以工帶振」延續在社會參與上的價值。

