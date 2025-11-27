光復災後心衛有醫靠 慈濟人醫假日多科整合義診
慈濟人醫會於光復鄉展開災後心理衛生與醫療支援計畫，提供多科整合式健康關懷，包含身心醫學科、骨科、復健科、牙科、眼科，以及中醫科及精油芳療。義診時間為11月22日起每週六、日的早上9點到下午4點，地點在花蓮縣巡守大隊鳳林中隊暨光復守望相助隊(光復鄉大安村中正路一段122號，光復郵局旁)，義診預計持續到2026年2月8日，後續會再評估做適當調整。
9月花蓮縣光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖溢流後，慈濟基金會第一時間進入災區，過程中感受災民情緒與壓力的緊張，因此規劃心衛重建與醫療支援計畫，11月22日23日展開第一次義診，來自台北的慈濟人醫會成員一早6點多從台北出發，搭火車前往光復鄉，許多民眾也一早就在義診現場等候。
慈濟慈善事業基金會慈發處主任呂芳川指出，慈濟人醫會平時到偏遠地區或離島義診，也在災後進行心衛關懷計畫，例如2018年普悠瑪事件，北區慈濟人醫會在台東進行半年的膚慰、0402太魯閣事件後在台北進行半年的心衛計畫。這次馬太鞍溪溢流造成光復鄉重災，後續再有堰塞湖形成，造成民眾擔心，災時大家都忙在救災復原，等到安頓後災後創傷就顯現出，我們知道需求後趕快寫計畫，獲得衛生局核准。
呂芳川表示，幾次經驗後我們發現許多科別對於災後民眾的需求大，而骨科也受到鄉親重視，這裡很多長者很需要這些資源。牙科的部分主要是提供衛教服務、診斷轉介，例如病患有牙周病我們請他到附近診所就醫，而遇到長者需要全口假牙，我們告知做假牙可以讓他吃得更方便、健康更好，也會告知符合政府補助的對象申請管道。
骨科醫師鮑卓倫表示，今天前來就醫的多以年長者為主，其中不少人已接受過多次手術，也常因長期彎腰駝背與歲月累積的病痛而有明顯的脊椎退化。近期水災更讓許多長輩舊疾復發，出現腰痠背痛、坐骨神經痛等不適。鮑卓倫指出，在義診現場雖然沒有醫院的儀器可以檢查，只能依靠問診與理學檢查來提供建議，但其實長輩們的需求並不複雜。「我們用心傾聽、給一些方向，他們就很開心、也感到安心滿足。」
慈濟北區人醫會副召集人、身心科醫師李嘉富表示，親赴光復鄉義診發現，部份居民雖已經歷洪災後二個月，但仍有災民持續出現驚恐、壓力與睡眠障礙。當地醫療資源有限，若前往花蓮市區就醫需長途奔波，因此能在受災地就近取得身心支持格外重要。李嘉富強調：「創傷後壓力的復原不是一次兩次能完成的，需要時間，也需要持續陪伴。」
李嘉富醫師指出，災後失眠不必完全依賴藥物，若與壓力相關，可透過多種非藥物方式協助放鬆調節，包括微電流放鬆治療、近紅外線光療、花波情緒平衡治療、正念減壓、中醫調理（含芳療）等。此次團隊不僅將儀器設備直接帶入災區，提供放鬆治療與睡眠調節服務，也示範許多簡單易行、民眾可在家中每天練習的紓壓方法。並錄製教學影片，讓居民可透過網路反覆練習，建立長期可使用的自我調節工具。「我們希望帶來的不只是治療，而是每位居民都能帶回家、天天可用的紓壓工具。」
部分年長者行動不便，中醫師來到80多歲的黃女士家往診，黃女士及其女兒向醫師訴說身體的狀況，醫師提供電療、針灸服務，並且叮囑女兒要帶母親做其他科別的檢查；90歲的吳女士長期膝蓋痛，因行動自如故認為只是退化很正常，慈濟義診當天，吳女士接受了骨科、中醫科治療後，開心的跟志工表示，醫師早上幫她針灸完，都不痛了，今天不用吃止痛藥了。
（撰文：陳誼謙。攝影：呂芳川、陳誼謙)
