光復災後有愛最溫暖 鳳林警協助送關懷

長橋派出所長陳致穎親自陪同清龍宮善心團隊一行人在社區發放物資，讓災民也對清龍宮善心義舉表達感謝。(鳳林分局提供)

記者林中行／花蓮報導

鳳林分局三十一表示，長橋派出所副所長陳致穎日前接獲台北木柵清龍宮工作人員來電，表示在關聖帝君慈悲護佑下，廟方與善心人士希望親赴長橋里堰塞湖災區，發放愛心物資協助災民度過難關，惟該善心團隊人生地不熟，希望警方協助聯繫。

鳳林分局指出，副所長陳致穎當日便應諾廟方將親自陪同並協助引導動線、掌握災情分布並協調物資發放作業。清龍宮善心團隊一行人三十日在長橋派出所副所長陳致穎陪同下前往長橋里忠一、忠二路社區發放物資，發放過程圓滿順利，讓災民也對清龍宮善心義舉表達感謝。

鳳林分局分局長劉玉祥表示，感謝社會各界在災後持續對光復地區災民伸出援手，無論公部門或宗教團體的關懷，皆是災民重建的重要力量，警方持續與善心團體合作，共同守護受災社區，協助災後復原。