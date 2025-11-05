即時中心／温芸萱報導

馬太鞍溪堰塞湖水災後，光復鄉生活仍未恢復常態。火車站前中正路部分店家還無法營業。佛祖街沿線黑色淤泥宛如黑部立山，志工與怪手仍持續清淤。居民擔憂未來颱風再襲，導致悲劇重演，而對於若行政院政委季連成參選花蓮縣長，有人表示支持、有人則想再觀望。

花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖水災過後，至今仍未完全恢復往日的生活步調。走在光復火車站前的中正路上，可以看到不少店家仍緊閉大門，有人還在整理、刷牆，災後痕跡處處可見。佛祖街旁一整排黑色淤泥堆積在路邊，宛如日本黑部立山的景象。

中正路上的切仔麵攤，老闆娘獨自撐店，至今仍無法重新開業，平時靠便當果腹，有時鄰居煮好菜端來給她加菜，她苦笑表示，不知道還要多久才能重啟生意。馬路對面的麵店，老闆夏先生正帶著員工刷牆整理，坦言人力短缺，預估還得再等一到兩個月，才能恢復正常營業。

許多店家至今無法開業。（圖／民視新聞翻攝）

市場裡賣水果的攤販也說，光復鄉的生活想要全面回歸正常，還得靠時間慢慢修復。鏡頭轉向佛祖街，路邊牆面上仍留著水災時的沖水高度，一整排黑色土堆是當時留下的淤泥，如今仍能看到志工與怪手機具持續清淤。

如今仍能看到志工與怪手機具持續清理。（圖／民視新聞翻攝）

談到可能再來的颱風，居民難掩擔憂，希望天災不要重演。有人提到，季連成日前到光復視察時說，這裡讓他想起日本黑部立山，民眾也深有同感——不同的是，這裡堆的是黑色淤泥，不是白雪。至於若季連成未來參選花蓮縣長，部分民眾表達支持，但也有人認為他對地方還不夠熟悉，態度保留、仍在觀望中。

對於若季連成未來參選花蓮縣長，部分民眾表達支持，但也有人認為他對地方還不夠熟悉，態度保留。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：快新聞／光復災後現況太驚人 佛祖街淤泥如「黑部立山」

