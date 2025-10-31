光復災後重建條例300億通過！議員爆救災餐費近1億 縣府執行力遭質疑

花蓮縣長徐榛蔚於31日出席縣議會，這是光復水災後首度開議的場合。會議開始前，全場為不幸罹難的災民默哀，有議員流下眼淚。同日，立法院院會三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限達300億元。然而，這筆資金的使用方式引發了熱烈討論，議員們對縣府執行能力提出質疑，特別是有議員爆料救災28天的餐費竟然將近1億元，引起各界關注。

重建300億通過，徐榛蔚說感謝，議員質疑執行力。（圖／TVBS）

徐榛蔚對特別條例三讀通過表示感謝，她表示花蓮縣政府將提供災民的心聲，並強調包括中繼屋重建、汽機車補助等相關內容，都會制訂更完善的計畫提報給中央。然而，議會中有議員質疑，包括財劃法新增的預算加上特別條例，金額接近1兆元，對縣府是否能妥善運用表示擔憂。花蓮縣議員楊華美直言，重建條例中指定由花蓮縣政府執行，她認為不應只是爭取經費，如果縣府執行有困難，應誠實表明無法勝任，讓中央提供協助。另一位花蓮縣議員吳建志則批評，一開始就是中央制度誤判情勢，輕忽災情導致後續一系列問題。言論激烈之際，議長張峻立即出聲呼籲大家同島同縣一命，希望注意言詞，不要將災後重建政治化。

廣告 廣告

關於300億元經費的使用，引發各界關注，特別是有議員爆料救災28天的餐費竟然將近1億元，質疑縣府每天是否真的有發出3萬個便當。對此，花蓮縣政府發出聲明澄清，並表示將依法蒐證。在光復地區持續穩定重建過程中，家電發放問題也受到關注。先前有災民抱怨公告很多，但家電仍未收到。縣府對此表示，大型家電部分將於本週開始陸續送到災民手上，請民眾耐心等候。災後重建之路漫長，如何有效運用資源確實幫助災民，花蓮縣政府必須更加謹慎行事，確保每一分資源都能真正幫助到有需要的災民。

更多 TVBS 報導

菲律賓宿霧6.9強震！ 教堂受損、選美活動驚險中斷 至少60死

加緊清理消毒！光復國中小、大進國小10／7實體復課 家長批配套差

割捨不了的根！面臨「是否重建」 光復重災區長輩淚灑「不想搬走」

不打電話了！ 賴總統、徐榛蔚同框「咬耳朵」

