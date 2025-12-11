光復災後重建預算談不攏 在花蓮議會吵翻天花蓮

花蓮光復災後重建的預算到底該怎麼編，現在花蓮議會爭執不休，朝野各黨團的議員都對重建預算有所堅持。（圖／東森新聞）





花蓮光復災後重建的預算到底該怎麼編，現在花蓮議會爭執不休，朝野各黨團的議員都對重建預算有所堅持，災民們也到議會門口抗議，場面非常混亂。

花蓮議會裡吵成了一團，朝野各黨團的議員都對光復重建預算有意見，會議開不下去，因為根本聽不清楚他們在吵什麼。

光復災民：「光復要重建，光復要重建，縣府要編預算，縣府要編預算。」

超過500名光復鄉民拉著白布條集結到花蓮縣議會外面抗議，因為他們沒看到115年度總預算有災後重建復原的明細，他們遞交陳情書給議長，並且把怪手載到現場，象徵著把佛祖街的土一起帶來抗議。

廣告 廣告

佛祖街災民蘇建昌：「副縣長的表現，他只有怕事他沒有辦法解決，他們根本沒有同理心，副縣長根本沒有決策的能力，副縣長他沒有執行的能力，他只是一個魁儡，對我來講這個抗爭是毫無結果。」

記者vs.花蓮縣副縣長顏新章：「（會編列重現預算嗎？），依規定依規定，我們會辦理好不好，（會辦理就是會編列的意思嗎？），會。」

副縣長承諾會編列預算給光復重建，但是災民沒看到明細，擔心重建跳票，所以情緒激動，災民們爭取權益走上街頭，就是希望不受到二次傷害。

更多東森新聞報導

陳玉珍推「助理費除罪化」 她揭背後動機：月收比總統還高

旋風炸藥標案由「衛浴業者」奪下 凌濤：軍備局吞得下去？

5.9億炸藥標案裝修公司得標？顧立雄：有原廠證明即可

