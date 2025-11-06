光復災後鬼故事！租客被趕、新電器遭搶…房東冷回：領了很多補助金吧？

花蓮縣光復鄉成為堰塞湖壩頂溢流的重災區。圖／資料照

花蓮縣光復鄉9月23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，溪水暴漲導致馬太鞍溪橋被沖毀，讓光復鄉瞬間成為重災區，造成19人死亡、5人失聯，災後不少「鏟子超人」挺身而出，在連假期間前去當地幫忙清理淤泥，熱血行動感動無數民眾。原是溫馨勵志的故事，後續卻是冷漠現實，許多重災區的租客控訴，洪水淹沒店面與住家後，竟遭房東強行入住、搶領補助金，甚至拒退押金，引發災後租屋糾紛。

根據CTWANT報導，光復鄉一名災民麗麗（化名）表示，她在光復市區租下一間透天店面，雖未與房東簽訂合約，只口頭約定每月底匯款9000元作為租金，讓她在該店經營小吃與娃娃機台，然而洪災發生當天洪水迅速沖入店面及住家，部分機台及汽車都被沖走。房東原本表示想要來查看房屋，但因路面泥濘、擔心年長房東的安全，麗麗當時並未立即讓其進入，沒想到她幾天後回到店面時，發現房東一家竟在未告知情況下入住2樓。

當麗麗忙著清理店面時，又被房東知會要通知對方有關補助金申請的資訊，麗麗當下也有答應，只希望她可以店面門牌免費領取電冰箱；怎料一開始答應的房東轉頭翻臉，非但自行領走補助的電冰箱，反怪麗麗沒有「事先做好功課」。更離譜的是，麗麗因店面受災，才向房東表明可能會退租，結果隨即被房東以「10月未繳房租」及「表明要退租」為由，不讓她進入房屋搬回物品，就連押金也未退還。

馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂溢流，大水湧入光復鄉造成傷亡。圖／翻攝自記者爆料網

碰上類似經歷的也不只麗麗，另一名租客美美（化名）受訪時也痛訴，洪災後房屋內的電器設備全遭洪水沖走，鐵門受損，自己也因為洪災受傷、需要住院開刀。不料，居住在非受災區富田的房東，事後竟厚臉皮前來要求分享補助金：「領了很多補助金對吧，要分我一點」。美美傻眼表示，因為這次洪災損失百萬元，目前只領到10萬元，然而還碰上無良房東：「現在是要把我們逼上絕路嗎？」

針對災後補助金爭議，花蓮縣政府社會處表示，若租客因缺乏租賃契約無法申請補助金，可向村長申請證明，或以房租、水電費繳納紀錄及鄰居證明等方式，佐證自己的居住事實，必要時也可向法扶求助。



