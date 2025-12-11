光復災民到縣議會陳情 花縣府成立重建委員會
馬太鞍溪災區民眾昨（十一）日前往花蓮縣議會陳情，並提出五項訴求：明年度總預算編列馬太鞍溪災後重建項目、立即成立重建委員會、解決排水問題、偕中央定期舉辦重建說明會、縣府重建中心即時掌握鄉親需求並給予協助。議長張峻接受鄉親陳情書，並答應監督縣府執行情形。
隨後一行人轉向縣政府陳情，由副縣長顏新章代表接待，強調縣府為災區爭取最大權益，並與中央、公所分工推動各項重建工作，積極協助災區恢復正常生活的決心。
花蓮縣政府表示，為了順利推動重建工作，凝聚各單位重建工作共識，花蓮縣政府採納陳情意見，依據《災防法》第卅八條「各級政府得由各機關派人組成任務編組的重建推動委員會」規定，成立「花蓮縣重建推動委員會」，縣府也將邀請各級政府包含中央各部會以及鄉鎮公所共同籌組，細節會在確定後進一步對外說明。
副縣長顏新章接受陳情時強調，縣府絕對爭取災區最大權益，依法編列經費。縣府也澄清，馬太鞍溪堰塞湖災害發生時間與明年總預算送出議會審議的日期重疊，未能及時增編列。所謂無論「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等都是沒有法源依據，中央主計總處也發過解釋令函，依《地方制度法》議會可以審議，但不得要求重編增加，增列。
縣政府強調，年度總預算的計畫經費在符合計畫下，可以優先用於災區重建。依據《災防法》第卅七條規定，有匡列各級政府從交通、水利、教育、到文化古蹟各項重建工作，這些重建工作縣府已開始進行，除災害準備金外且可依《預算法》第六十三條，縣府總預算「依法流用」優先用於災區重建。且按過去重大災害案例，縣府依《預算法》第七十九條，依法也規劃提追加減預算，縣府再次重申沒有拒絕編列災區預算，所以再次建議盡快依法審議討論。
花蓮縣政府再次提醒，縣府每年均依法編列災害準備金，以因應各鄉鎮重大災害，以一一四年為例，災害準備金動支九億九四五萬餘元，其中近七億元用於光復馬太鞍溪災區；依《地方制度法》及相關規定，在總預算尚未審議通過前，災害準備金與預備金均不得動支。盼縣議會回歸法律程序，儘速完成一一五年度總預算審議，以免延誤災後重建進度，影響受災鄉親權益。
其他人也在看
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 15
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 193
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 215
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 172
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 225
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 57
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 133
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 443
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 20
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 193
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 6 小時前 ・ 10
NONO被控妨害性自主案二審 六名被害人未求償 盼道歉與正義
藝人NONO（陳宣裕）涉性侵猥褻六人案，一審遭判2年6月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天上午開庭，NONO否認犯行。六名被害人均未求償，只盼道歉與司法正義。高院定明年1月29日傳喚證人，2月12日辯論，並擇期宣判。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 47
上門討兒債！鳳山檳榔攤老闆娘遭砍殺 送醫不治｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤的老闆娘，今天（12/10）早上7點半，遭一名男子持刀殺害，當時老闆娘跌坐血泊當中，有目擊者聽到求救的聲音，上前關心，看到男子持刀攻擊傷人，當時嫌犯嘴裡還念念有詞，眼看事跡敗露，立刻徒步逃逸，不到一小時就被警方逮捕，但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘的兒子債務有關。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
熱鬧！ 青山宮今「正日遶境」 集結北港媽等六大宮廟
台北市 / 綜合報導 台北三大祭典之一的青山王祭，活動來到最後1天，但不同於前2天的夜巡，而是最盛大的「正日 遶 境」，一早8點來自北中南的六大宮廟紛紛出發。而萬華大拜拜除了延續傳統，各個宮廟隊伍中也能看到許多創新元素。像是結合日本祭典有武士騎馬，也有日式花車全都在隊伍當中，甚至有小丑出 現 ，營造成嘉年華的風格。舞龍舞獅在紅壇前大展威風，艋舺大拜拜最盛大的青山宮正日遶境今(11)日展開，敲鑼打鼓增添熱鬧氣氛，這回六大宮廟包含北港朝天宮，朴子配天宮還有木柵集應廟，全都共襄盛舉，而且除了能看到傳統陣頭，怎麼還有來到嘉年華的感覺。記者張小媛說：「在傳統的遶境活動裡面，我們也發現一個非常有創意的遶境隊伍，像是嘉年華一樣，有小丑還有氣球，我們一起擊個掌。」小丑們在跟著隊伍往前走，還時不時跟民眾互動，原來他們是魔幻娛樂小丑隊受到朴子配天宮的邀請第1次到台北演出。表演者陳先生說：「後面那個是充氣的大小丑，是1個兩米二的大小丑，這樣子走在路上給人的感覺，就是會有那種不只是遶境，更像是遊行一樣。」民眾說：「比較現代比較特別的感覺，這個是比較適合小朋友。」民眾VS.記者說：「過去都沒有看過，沒有沒有，會覺得很有創意嗎還是覺得很奇怪，不會，很新鮮。」一身武士裝扮騎在雄壯的馬匹上，看起來相當威武，還有花車佈置成日本祭典的風格，一年一度的青山王祭不只延續傳統，也增添許多異國元素，讓宮廟文化更加奪目。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
偷車賊還幫繳停車費? 原PO祭十萬紅包抓人.找車
民視新聞／綜合報導台中北屯一處停車場，驚傳罕見竊車案，嫌犯還會幫忙繳停車費！9日上午，一名穿帽T的男子，光天化日來到停車場，繳費後把價值數百萬的名車開走，問題是他並非車主。據了解，這輛車的原車主去年已經當給當舖，後面已經過戶轉兩手，第三手持有者報案指稱，車輛遭竊，警方獲報已經鎖定特定對象追查！一名男子穿著帽T戴上帽子遮遮掩掩，來到停車場，就跟一般車主一樣，先去繳費機台，繳納停車費，接著把一輛數百萬的雙B名車開走，這段畫面在網路流傳，原po說是遇到偷車賊，還祭出十萬紅包懸賞，請大家幫忙找找這名偷車賊與這台車！民眾：「蠻瞎的啊，怎麼可能會有鑰匙，然後又幫他付，剛好又知道那台車，又可以把它開走。」民眾：「有點匪夷所思啊（怎麼說），還幫人家繳停車費啊。」台中北屯一處停車場車輛疑似遭竊，警方已接獲報案展開調查。（圖／民視新聞）事發在台中北屯旅順路一處停車場，偷車賊9日上午大白天大剌剌把車開走，還知道要先繳費，消息傳開，不少人覺得匪夷所思，也有人推測，可能跟產權糾紛有關。民眾：「應該是被原車主開走，債權不清啦，以前我的弟弟啊，他曾經就是也有就是，車子有向不是正當的管道借款，然後他尾款沒有償清之後，到最後他的車子，也是莫名其妙就被開走。」台中第五分局文昌副所長黃郁心：「社群媒體PO文稱與本轄，旅順路二段停車場內，車輛遭竊等情，本分局依規定受理報案，已掌握特定對象並積極追緝中。」民眾在網路發文以十萬紅包懸賞，請大家幫忙找竊嫌與車輛。（圖／翻攝社會事新聞影音）據了解，原車主已經在去年把車當給當舖，後來又轉了兩手，向警方報案說遭竊的人，其實已經是第三手，警方介入調查，要追查這當中是否涉及不法！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：懸賞十萬！偷車還幫繳停車費？ 原PO祭十萬紅包抓人.找車 更多民視新聞報導深夜驚魂！高雄休旅車「爆衝闖紅燈」 長腿女騎士空中連翻秒倒地國道5驚現「移動神主牌」87歲老翁逆向騎農機上高速 釀連環撞台中倉儲惡火釀9死！3公司14人遭起訴 全聯發聲了民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。太報 ・ 1 天前 ・ 1
上市生技泰博通過罷工投票 工會取得合法罷工權
上市生技業者泰博（4736）爆發勞資爭議，泰博工會本1日舉行罷工投票，以92%的贊成票數通過罷工投票，取得合法罷工權。泰博工會表示，當日會員投票率65.79%，投票中贊成數罷工為 92%。但因工會已另行申請調解，工會表示，將待調解結束後，才會正式進行罷工。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」
即時中心／林韋慈報導台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋食材專案抽驗結果，共抽查60件產品，其中6件不符合規定，不合格率達10%。不合格品項包括民眾常吃的蔬菜、花生粉及豆腐，甚至涉及多家知名火鍋店；違規情況涵蓋農藥殘留超標、花生粉檢出致癌物黃麴毒素，以及豆腐含非法防腐劑。衛生局已勒令業者下架，並將依法追查來源、開罰。民視 ・ 1 天前 ・ 1
中國又發射火箭「通過台灣中部上空」國防部：嚴密掌握、適切應處
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄出兵襲擊台灣，不斷在台灣周遭發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，並多次發射火箭經過我國上空。國防部今（10）天表示，中國於昨日晚間11點自四川執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度在大氣層外，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 國防部今天表示，中共9日晚間11點08分於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層之外，對台灣地區沒有危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 根據中國媒體報導，9日從西昌衛星發射中心發射的是1具長征3乙型運載火箭，該火箭上搭載通信技術試驗22號衛星，並順利送上預定的地球軌道。該枚衛星主要用於衛星通訊、廣播電視、資料傳輸用途；此次執行運載火箭搭載衛星發射也是中國長征系列火箭第615次發射。 日本首相高市早苗先前表態台灣有事就是日本有事，中國大動作反制，日前在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達照射」。9日又有多架中國、俄羅斯架軍機闖入南韓東部和南新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1