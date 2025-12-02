光復災民嗆政院未回應！ 卓揆：我們都聽得到
馬太鞍溪堰塞湖災後重建進展引發關注，花蓮光復鄉佛祖街受災戶今天（2日）北上至行政院陳情，行政院長卓榮泰表示，不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北，強調政府正積極維護災區安全並照顧災民生活。同時，立法院三讀通過花蓮馬太鞍溪災後重建特別預算案，編列270億元，另有30億元視需求再行編列。
花蓮光復鄉佛祖街受災戶表示，自11月19日向行政院遞交陳情書至今，尚未收到任何回應。台灣原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan質疑，行政院領取人民薪水上班，卻連告知民眾現在進度都做不到。
佛祖街受災戶陳雅琳呼籲政府官員重視災區情況，指出佛祖街仍有許多地方未清理完畢。災民希望政府能建立房屋補償金分級制度，全面協助災後房屋重建。
在災民陳情的同時，立法院三讀通過中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，先編列270億元，另有30億元視需求再行編列，預算未遭刪減。行政院長卓榮泰回應表示，中央政府正極力對花蓮光復鄉馬太鞍溪災害後的安全維護進行必要工作，並積極照顧災區居民生活。
