光復災民自費鉅額未尋獲親人 控花蓮縣府允支援卻跳票

拿著手寫的卡片，女童小沂寫出對救災英雄的感謝，也祝他們新年快樂。專程從花蓮來到屏東的小沂跟媽媽，趁著特搜人員上台頒獎時獻花表達謝意，時隔好幾個月，家屬還是很感謝前來支援的屏東搜救隊。

女童小沂說：「謝謝哥哥。」

女童小沂母親表示，「我講一講我會哭，就是只能謝謝他們啦，小沂現在有比較好，好一點，但還是會怕颱風，什麼水都還是會怕。」

去（2025）年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，當時許多民宅被淹沒，光復鄉女童小沂一度失聯2天。

前往支援的屏東搜救隊，救援責任範圍在小沂所處區域，一行人不放棄，透過空拍機確認建物狀況，終於破壞鐵皮屋頂，找到被家人舉到高處避難的小沂，搜救隊冒雨抱著小沂，走過泥灘地脫險。

屏東縣消防局特搜人員林楷晟說道，「當時其實沒有什麼特別心情，就想要趕快把她帶出去，也是我們大家一起幫忙的，剛好是我（抱她）。」

災害過去近4個月，還有失聯者家屬不放棄希望。家住佛祖街336巷的張姓婦人家就是其中之一。

家屬雖然在去年10月就搭起靈堂，還是自掏腰包花費200多萬，找來怪手、工人想找回婦人遺體，只是3、4個月下來，背負沉重經濟壓力還是找不到人，也不滿縣府原承諾支援2台怪手協尋卻跳票。

罹難者張姓婦人家屬莊先生表示，「我媽媽當時跟我一起被沖嘛，當時是覺得既然政府不幫我，那我就自救。」

花蓮縣新聞科長李冠霆回應，「未來也會持續針對各個家屬個案的需求部分，我們也會持續去了解。」

縣府回應，目前持續透過2025年災害準備金來協助家屬開挖，根據了解，仍有2部怪手提供協助，只是災區支援範圍不小，怪手量能是否充足，能否符合家屬期待，還是被打上問號。

