光復災民議會陳情：要重建 不是口號！張峻：一定和大家站在一起

花蓮縣光復洪災受災區約500位災民，今天一早共搭乘13輛遊覽車，前往花蓮縣議會高舉白布條抗議陳情。（羅亦晽攝）

花蓮縣光復洪災受災區約500位災民，今天一早到花蓮縣議會陳情，由鄉民代表會主席廖翊鈞（前左二）把陳情書交給無黨籍議長張峻（前左一）。（羅亦晽攝）

花蓮縣明年度總預算案因縣府未依議會程序會要求增列光復洪災重建等經費卡關，今天約500位災民上午縣議會陳情，要求縣府成立「災後重建委員會」納入災民席次，並立即編列重建預算，不要違法行政，希望議會替災區發聲。無黨籍議長張峻不捨災民這段期間的辛苦，先是向鞠躬致歉，同時也允諾議會一定會與大家站在一起、爭取權益。

光復洪災受災區約500位災民，今天一早共搭乘13輛遊覽車，前往議會高舉白布條齊喊「光復需要重建！災民需要被重視！拜託議員一起挺災民！聽聽光復人的聲音！我們要重建！不是口號！要預算！要行動！」接著再鄉民代表會主席廖翊鈞把災民共同討論的陳情書交給張峻。

廖翊鈞說，這次陳情共有5大訴求，包含縣府必須在明年度總預算清楚編列災後復原與重建的各項科目；縣府立即成立「花蓮縣災後復原重建推動委員會」，提供原族民族部落與災區民眾固定席次；逐一向14村說明強降雨內外的排水問題，充分告知並釐清風險；每月與中央定期舉辦重建聯合說明會，說明重建方案與進度；重建中心每周公開說明搜集民眾的問題與需求，並提出解決方案。

他接著痛批災民只是要縣府編列光復鄉重建計畫的經費，難道有錯嗎？縣議會有錯嗎？因此他今天一定要來表達鄉親的訴求，希望議長能帶領議員們一起幫光復爭取應有的權益與尊嚴，並替地方發聲。

張峻看到鄉親一早搭車從光復到縣議會，且當中還有不少長輩，認為自己在議會沒辦法確實做到監督立場，加上部分議員不分青紅皂白堅定支持縣府，心裡感到相當沈重與難過，向災民鞠躬致歉並說聲「辛苦了！」強調縣議會一定會和大家站在一起爭取權益。

他說，洪災發生至今已2個多月，卻沒有看到縣長徐榛蔚向鄉親道歉，且許多商家、農民因謀生器材損壞無從理賠、投訴無門，最後只好走上街頭，讓他感到非常不捨，鄭重呼籲縣府應重視災民，不要再選擇性的編列預算，而是要落實重建，讓光復回歸正常生活。

