光復災民赴政院陳情 卓揆：不忍長途跋涉

▲卓榮泰不捨鄉親長途跋涉來政院陳情，但其實東部辦公室執行長就在現場，災民可以在現場表達心聲。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪流釀嚴重死傷，至今仍有災民失聯，而今（2）日災民將赴行政院陳情希望中央分配更公平，對此行政院長卓榮泰表示，自己是很不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北來，因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，做了很多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活，但其實東部辦公室執行長就在現場，災民可以在現場表達心聲，「我們都聽得到」。

對於災民今日赴行政院陳情，卓榮泰表示，自己是很不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北來。因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，做了更多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活。

卓榮泰說，在當地還有一個馬太鞍溪重建復原的協調會報，其中東辦執行長也在現場。要陳情可以在現場，就向他們表達災民的心聲，「我們都聽得到，希望他們能夠好好的把生活恢復正常」。

