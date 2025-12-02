光復災民赴政院陳情 卓揆：不忍長途跋涉
[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪流釀嚴重死傷，至今仍有災民失聯，而今（2）日災民將赴行政院陳情希望中央分配更公平，對此行政院長卓榮泰表示，自己是很不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北來，因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，做了很多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活，但其實東部辦公室執行長就在現場，災民可以在現場表達心聲，「我們都聽得到」。
對於災民今日赴行政院陳情，卓榮泰表示，自己是很不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北來。因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，做了更多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活。
卓榮泰說，在當地還有一個馬太鞍溪重建復原的協調會報，其中東辦執行長也在現場。要陳情可以在現場，就向他們表達災民的心聲，「我們都聽得到，希望他們能夠好好的把生活恢復正常」。
專訪／花蓮坐鎮指揮自評80分 季連成坦言：救災機制是該調整了
專訪／曝中央籌辦「鏟子超人晚會」 季連成與災民約定再訪花蓮
堰塞湖洪災／炸山一勞永逸？林保署曝最新情況 整治預估3、4年
