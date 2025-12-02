光復災民赴政院陳情 籲中繼屋符災民需求

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，受創最嚴重的光復鄉佛祖街災民再度北上，來到行政院門口表達訴求，呼籲中繼屋不是臨時收容，要傾聽地方聲音，符合災民的需求。

大同村佛祖街受災戶Haloko陳雅琳提出，「我不知道是不是搭建完畢就可以直接入住中繼屋，第一階段只有41戶，10戶共用一個廚房。」

太巴塱部落青年 Namoh Nofu指出，「如果砂石不清淤掉，將來我們要怎麼回到我們土地上。」

災民認為，不同住家的淹水程度落差大，若補償金額一視同仁並不符合公平原則，期盼政府補助方式公開透明，也簡化申請流程，他們提到先前赴行政院抗議卻未獲回應。對此，行政院參議出面接下陳情，承諾3週內說明。

廣告 廣告

行政院交通環境資源處參議楊智閎承諾，「我們會在3個禮拜之內到當地去做一個說明會，接下來我們也打算我們協調會報，會在光復車站那邊會設置一個工作站。」

加緊重建腳步，立法院會在同一天也三讀通過中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，預算規模270億元，預留後續額度30億元，朝野有高度共識，一毛未刪。

立法院副院長江啟臣宣布，「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，照審查報告修正通過。」

陪著災民出席的學者陳嘉霖表示，政府應檢討契約外包的模式，導入更多災民自主參與，決策機制也不能只有聽到專家的聲音，要納入更多在地的知識和意見，地方參與需要體制化，而不是每次讓災民走上街頭抗議。