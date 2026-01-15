「光復百年水災」責任誰來扛？張峻質疑：為何只剩基層被追究？

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】針對去年「0923 花蓮光復百年水災」，檢調單位於事發逾百日後啟動偵辦，並對光復鄉長林清水申請羈押禁見。花蓮縣議會議長張峻十五日在臉書發文表示，看到相關消息，「心裡真的替林鄉長感到非常不捨」。

議長張峻（圖左）：衷心希望檢調單位能夠徹底查明真相，不是只查基層，而是把整個體系、整條責任鏈，一併釐清。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難，奪走廿四條寶貴生命，這樣的悲痛不是任何一句話就能帶過。他提到，日前與林清水共同出席光復鄉一場法會，自己所認識的林清水，一直站在地方第一線，不論平時基層服務或災害發生時最艱難的時刻，都選擇面對問題、承擔責任，從未閃躲，也沒有把責任往外推。

張峻強調，天災發生後，基層首長依法必須承擔責任，這一點沒有人逃避，林清水鄉長也選擇正面承擔；但讓人最心寒的是，整起事件彷彿只剩基層在承擔壓力。

他直言，從災前到災後，外界看到的卻是縣政府一路將責任往中央、往基層推卸，層層下放壓力，卻始終缺乏縣府層級的整體說明與統一指揮檢討，更未見縣長親自出面，向光復鄉災民及罹難者家屬，誠懇說一句「對不起」。

張峻痛批，基層站在最前線擋風擋雨，縣政府卻選擇退到後方切割責任、下放壓力，這樣的作法令人無法接受。人民承受的是失去家園、失去親人的痛，但縣府該有的擔當卻未能展現，該出面的沒有出面，該說明的選擇沉默。

最後，張峻呼籲檢調單位務必徹底查明真相，不應只針對基層，而是要將整個體系、完整責任鏈一併釐清，讓真正失職、違法者接受法律檢驗，而非將所有責任推給最前線、最辛苦的基層人員。他也呼籲縣政府儘速編列災後重建經費，由縣長親自出面，正面回應人民與家屬，給出一個負責任的交代與道歉。「廿四條人命，我們要的是一個誠實、負責、不再閃躲的答案。」

