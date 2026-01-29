光復節中山堂石碑遭噴漆 蔡丁貴3人涉毀損今赴北檢出庭

西門町台獨大旗隊李文賓、公投盟榮譽總召蔡丁貴、台灣國理事長陳峻涵，今(1/29)日到北檢出庭。呂志明攝



去年台灣光復節，台北市中山堂內的台灣光復紀念碑遭人以紅漆噴上「住民自決光復台灣」6大字，由於無法有效清除，中山堂決定提出告訴。警方獲報後循線找到噴漆3人組公投盟榮譽總召蔡丁貴、西門町台獨大旗隊李文賓、台灣國理事長陳峻涵，將3人函送法辦。台北地檢署今(1/29)日上午以毀損罪被告傳喚3人到案釐清案情。

台灣住民自決建國運動推動小組今日陪同3人到北檢開庭，他們認為台北市中山堂紀念碑原刻有「慶祝抗戰勝利暨台灣光復節」字樣，長年以來作為官方敘事，卻嚴重違背歷史事實。依據國際法與戰後文件，台灣並未因所謂「光復」而完成主權移轉，此一論述早已遭到學界與國際法專家反覆質疑。

他們認為，對此錯誤敘事進行塗鴉抗議，其目的並非破壞公物，而是揭露國家機器長期美化威權歷史、誤導社會大眾的問題。相關髒污也已清理復原，現場與原貌並無差異，也承擔相關責任，但中山堂的主管機關台北市蔣萬安市長卻頑固的挾怨濫訴，令人不齒。

這不僅是一樁個人官司，更是攸關台灣是否仍容許人民挑戰威權敘事、是否保障言論自由與歷史辯證空間的關鍵時刻。我們嚴正呼籲蔣萬安市長，切勿以市長身分濫用公權力，將司法作為政治報復的工具；也呼籲司法機關秉持比例原則與憲法保障，認清此案本質為公共議題抗議行動，而非實質毀損行為。

