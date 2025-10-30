光復節全民反詐開講！李興文挺身力推「守護錢包行動」感動永康公園

【警政時報 林照東／台北報導】跨國詐騙風暴席捲全球，詐騙金流橫跨多國、假投資與假買家案件層出不窮。為喚起民眾防詐意識，鉅微管理顧問公司結合社團法人反詐騙聯盟、銘傳大學犯罪防治學系與永康國際商圈協進會，於光復節當天在永康公園舉辦《守護錢包行動劇》公益活動，邀請知名演員李興文親臨現場，與身心障礙青年共同演出反詐短劇，用真實故事溫暖社會、守護民眾荷包。

鉅微管理顧問、社團法人反詐騙聯盟、銘傳大學犯罪防治系及小可樂果劇團攜手舉辦《守護錢包行動劇》公益活動，呼籲全民提高防詐意識。（圖／主辦單位提供）

跨國洗錢藏身大安區 企業呼籲全民反詐意識升級

近期台灣有九家空殼公司捲入國際洗錢網絡，詐騙金流在全球快速流竄，主要據點竟落在台北市大安區。長期關注職場心理健康的鉅微管理顧問公司指出，近年接獲眾多企業員工申訴遭詐受害，不少人因此陷入債務壓力與情緒創傷。鉅微強調，唯有從教育端、社區端啟動防詐意識，才能真正守住民眾的財務安全。

廣告 廣告

演員李興文（前排右六）與反詐團隊合影，現場以快閃劇形式推廣反詐教育，凝聚社區防詐力量。（圖／主辦單位提供）

專家揭露「假買家陷阱」 再不貪也可能被騙

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立指出，詐騙手法已升級為多層次陷阱。近期美英聯手破獲柬埔寨太子集團龐大金流案，查扣超過127,000枚比特幣，涉金額高達150億美元。林書立警告，許多詐團假借第三方支付平台名義，偽造收款頁面騙取民眾帳密，導致金錢瞬間被轉出。他提醒：「不貪不笨，也可能被套路！」

《反詐守門人快閃劇》邱瓈寬（左）與李興文（右）於永康公園現場合影，呼籲民眾慎防投資、網購與房地產詐騙。（圖／主辦單位提供）

李興文請假相挺 身障青年演出觸動人心

身障青年組成的「小可樂果劇團」以15分鐘互動劇呈現真實詐騙案例，情節動人。李興文特地向劇組請假現身參與，他表示：「過去以為詐騙離自己很遠，但看完演出才知道防詐教育不能等。」他肯定劇團成員以自身經驗轉化為表演能量，讓更多人看見勇氣與希望。

邱瓈寬與翁岱琴共勉 以行動守護社會信任

製作人邱瓈寬親臨現場為青年加油，讚賞這群演員用最單純的力量喚起社會良知。導演翁岱琴則指出，選在光復節演出象徵意義深遠：「1945年的光復讓台灣重獲自由，今日的反詐活動則希望大家脫離金錢詐術的束縛，重拾安全與信任。」

永康公園聚人潮 社區防詐成全民運動

社團法人反詐騙聯盟理事長陳安迪表示，現場設計的防詐問答全取材自真實受害案例，透過有獎互動讓民眾更了解常見詐術。活動也吸引不少商圈民眾駐足，許多人主動掃描QR Code加入防詐宣導群組。主辦單位期盼以此為起點，推動更多企業與社區響應反詐教育，打造「無詐生活圈」。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑