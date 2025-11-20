光復英雄病倒了！提前撤離救全村 大馬村長發燒開刀

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉大馬村村長，王梓安，提前部署撤離，實現全村零傷亡，被封為全村的希望！但是接連一兩個月的奔波，還有面對災後的重建壓力，村長疑似因為過度操勞，發燒病倒緊急送醫，昨(19)日已經順利完成手術，目前正在休養中！他的國手女兒，台灣女足隊隊長王湘惠，目前帶隊在國外，也很擔心爸爸的身體狀況，今(20)日一早，議員前往探望，但村長還是掛心村落的事務，議員表示會全力幫忙，希望他好好休養。

花蓮縣光復鄉大馬村村長王梓安說：「感謝所有，關心我的人，謝謝你們。」躺在病床上講話有氣無力，但還是忍著不舒服向大家報平安，花蓮光復大馬村村長王梓安，發燒病倒緊急就醫，十九日已經順利開完刀。

花蓮縣議員(無)魏嘉賢說：「我就跟他說，他這段時間就休息個幾天啦，才有能力回去村裡面，為鄉親繼續打拚。」除了膽囊炎肝臟也有發炎情況，才會高燒不退但村長都病倒了，還是放心不下村落事務，讓人在國外的女兒好心疼，女兒剷土資料帶，身為台灣女足隊隊長王湘惠，目前帶隊在國外很擔心爸爸。

發文說最擔心的事還是發生了，災後第56天，爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升，她懂爸爸撐著沒有好好休息，災情期間卻從沒離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建，身為女兒的她人在異鄉，能做的只有祈禱只有牽掛，最後還不忘替爸爸告知村民，村落事務暫停物資也請暫緩。

王梓安在堰塞湖第一波溢流之前，就提前撤離被認為救了全村，災後更寸步不離守護村民，總是站在第一線東奔西跑，只為了再三確認村民的安全，搶修重建日夜操勞，紅色警戒也好幾度撤離，一路陪著村民忙進忙出，但超人也會累連就醫都很低調，村民聽到消息滿滿心疼。

花蓮縣光復鄉大馬村村民黃小姐說：「村長很辛苦，他是我們，算光復鄉的英雄。」

花蓮縣光復鄉大馬村村民李先生說：「做事滿認真的啦，也很積極，早日康復啦，因為我們還很需要他，只有他能處理我們村裡的大小事啊。」好在手術後恢復狀況良好，村長也希望村民們別擔心，他會好好休養重返村落，繼續和大家站在一起。

