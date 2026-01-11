光復調色盤！油漆超人送來新年禮

光復洪災過後，許多家戶還在重建階段，但進度卻受到缺工影響，尤其住在當地的，多是年長者，就連想要粉刷家裡，都是力不從心。有一群曾到光復救災的油漆業者，發起了「光復調色盤」計畫，號召來自全台各地的志工，一起到受災鄉親家裡粉刷油漆，幫助鄉親轉換心情，用嶄新樣貌，迎接新年新氣象。

「就這裡啊，淹水 它這裡有痕跡。」

牆上，是洪水留下的記號，也是光復鄉親心中的傷痕。NS重建路上，缺工，是共同的難題，而留在當地的，多是年長者，就算想重新粉刷家園，卻是力不從心。光復鄉民張富嵋：「要找人刷油漆都沒有，剛好碰到他們過來 我才問他們，要不然我要找人 找不到啊，就是非常感謝他們。」

光復調色盤發起人黃登豪：「比較多的當地住戶，他們可能是子女在外工作，稍微年紀比較長的，也許他們不太會使用3C產品，那我們當然就是希望說，可以透過我們自己 ，挨家挨戶 一個一個去問，來去協助他們。」

來自西部的幾位油漆業者，因為參與光復救災，看見鄉親的需求，發起「光復調色盤」計畫，邀請來自各地的志工加入行列，用手中的刷子，為居民轉換心情。去年十月，第一期行動已完成 52 戶，現在第二期，還要再擴大。光復調色盤發起人郭紘嘉：「我沒有想過說，這個畫面會在台灣發生，其實滿難過的，我會覺得說那既然，我覺得社會上如果需要我，至少我也可以當別人的光。」

有些人是第一次刷油漆，不是最專業，卻是最熱血。志工張小姐：「本來鏟子超人那時候，本來就自己想來了，後續因為錯過那段時間，剛好又看到資訊，然後 有辦法自己下來幫忙，所以很開心。」

志工吳女士：「我是第一次，80年第一次刷，所以不太會刷，我是覺得真的，我們自己的人 對不對，有力出力，我覺得我有這個力氣可以做就很好了。」

斑駁的牆面，變得煥然一新，這是志工們送給光復鄉親，最有溫度的春節禮物。

