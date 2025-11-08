光復郵局報廢郵筒被轉售 最高開價6000元！中華郵政急收回17座

光復鄉部分廢棄郵筒遭民眾公開販售。翻攝自臉書



花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底因樺加沙颱風豪雨溢流，重創光復鄉地區，不僅造成嚴重災損，連光復郵局後方待報廢的郵筒也遭泥流掩埋。未料近日竟有民眾將拾獲郵筒上網拍賣，開價從2500元至6000元不等，中華郵政得知後火速要求賣家下架，並回收郵筒17座，然而目前已有少數郵筒售出。

9月底樺加沙颱風挾帶暴雨導致馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流，大量泥流灌入郵局後方圍牆外區域，郵筒也因此被淹沒，後續災後清運時，重型機具誤將郵筒與廢棄物一併清除，導致郵局失去管控。事後卻有民眾在河川及堆積區拾獲郵筒後，上傳到網拍平台公開販售，每個2500到6000元不等。

中華郵政表示，經查該批郵筒原為光復郵局存放於一樓後方閒置空間、等待報廢，屬於公司財產，依法不得私自轉售或收藏。依據《中華郵政公司報廢財產變賣及估價處理作業要點》，所有報廢設備在變賣前，必須塗銷郵徽、局名、編號及識別圖案，並全程拍照存證。

至於信筒、信箱等具郵政標識的設施，更規定必須會同得標廠商運送至廢鐵場，以壓鐵機實施破壞、拍照留存，以確保不會流入市面，防止偽冒公物或衍生詐欺風險。

中華郵政強調，網路上不當轉售郵筒情形，已告知平台賣家下架商品，賣家也立即配合。經盤點，目前共收回17座郵筒，但仍有部分郵筒疑似已售出或流入他人手中。

中華郵政已責成花蓮郵局依規檢討報廢財產保管程序，全面強化倉儲及災後盤點作業。未來將要求地方郵局落實防範措施。

