光復郵筒網售最高6千元 中華郵政急回收17座

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有人拾獲後竟上網銷售，開價最高達6000元，中華郵政對此回應，目前已緊急收回17座郵筒，後續也將加強落實防範。

今年9月底受到樺加沙颱風挾帶暴雨影響，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，光復郵局一批待報廢的郵筒也遭洪水及土石流淹沒，但有網友發現，竟然有人在網路上公開販售這些郵筒，每個從2千5百元到6千元不等，根據品項價格也會有所不同，且有多個郵筒已經被標示售出，質疑恐有盜賣郵政資產的嫌疑。

部分郵筒被標示已售出。圖／翻攝自臉書老傢俱古董社團

中華郵政指出，經查該批郵筒原為光復郵局存放於一樓後方閒置空間待報廢的設備，救災重型機具清運時，將郵筒們和廢棄物一併清除才會被民眾撿去，目前已經告知網路賣家，該批郵筒為郵局的財產，不得私自販售，賣家也立即下架商品，郵局緊急收回17座，同時要求花蓮郵局依規定檢討報廢財產保管與處理流程，並於後續作業中嚴加落實防範措施。

花蓮／林品瑄 責任編輯／馮康蕙

