光復鄉仍在紅色警戒卻正常上班課！徐榛蔚臉書被洗版

鳳凰颱風雖然已降級遠離，但過去幾天仍為東部地區帶來驚人雨勢，昨（12）日晚間花蓮縣長徐榛蔚則宣布，除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村放颱風假外，其餘正常上班上課，意味著目前還在「紅色警戒」的光復鄉，仍在撤離、住在收容所的民眾們必須回歸正常生活，讓不少當地人傻眼，湧進徐榛蔚臉書瘋狂洗版，開嗆「腦子到底是進水還是進風？」、「永遠不在狀況內」。





花蓮縣長徐榛蔚12日宣布，除了鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村放颱風假外，其餘正常上班上課。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

在花蓮縣長徐榛蔚昨（12）日宣布除鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停班課，其餘地區正常上班上課後，花蓮縣議員胡仁順則傻眼表示，這代表著「光復鄉明天要上班上課」，透露該地區紅色警戒尚未解除，鄉親還在撤離、住在收容所、依親等不能回家，雖然鐵路恢復，但主要道路台九線仍持續中斷。

徐榛蔚臉書遭網友洗版。（圖／民視新聞網）

胡仁順列出5點質疑，「依親的（有些甚至不住在光復）、住收容所的，還不能回家，然後明天清晨要直接上班上課？」；「學校作為收容所，都是撤離的民眾，要怎麼上課？」；「只給一個晚上的時間，依親的大家要在危險的道路上拼命回光復上班上課？」；「有一說是明早七點要解除紅色警戒？然後大家要趕回家換衣服拿東西後到校到班？」；「警戒要求與範圍、上班上課完全脫鉤。不是晚了警戒發佈一個小時才在早上八點宣布不用上班上課，就是要上班課但還在撤離中」，怒轟徐榛蔚，「不要鬧了人民真的做不到！」。

不少網友開嗆開嗆「腦子到底是進水還是進風？」、「永遠不在狀況內」。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）





除了胡仁順不滿外，許多居民們也紛紛湧進徐榛蔚臉書瘋狂洗版，開嗆「搞笑嗎？還沒解除紅色警戒，就要上班上課，然後私自開車走動就罰款，腦子思考一下再來公布事情」、「紅色警戒都還沒解除就說明天要正常上班上課，腦子到底是進水還是進風？」、「這是哪門子的神操作啊…水母喔！」、「災情幾天了還搞不清楚狀況，光復鄉的命不是命？」、「紅色警戒怎麼出門上班？能給答案嗎？」、「順序都搞錯了，是不是要先解除紅色警戒讓大家能回家了再公告是否上班上課？」、「您是還在睡，還是根本沒醒過？永遠不在狀況內，到底怎麼辦到的」。









原文出處：花蓮光復鄉「仍在紅色警戒」卻正常上班課！徐榛蔚臉書被洗版：搞不清狀況

