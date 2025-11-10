光復鄉停班課！花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 開始執行撤離

〔記者王錦義／花蓮報導〕颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒今(10)日上午7點提升為紅色警戒！花蓮縣政府快訊指出，依農業部林業及自然保育署花蓮分署第25報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達紅色警戒。花蓮縣政府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動強制疏散撤離收容等避難作業，縣府7點44分以快訊對外宣布光復鄉今(11/10)日停止上班、停止上課。

光復鄉長林清水說，依照昨天會議決議，只要紅色警戒發布就會啟動全面強制撤離，今天早上開始布置7個收容所，經調查有1420人需要到收容處所，將優先撤離重病、行動不便、獨居、弱勢、長照患者等對象；這次撤離方式有收容所、依親與垂直避難，不過上次淹水高度超過1.5公尺的家戶不能選擇垂直避難，一定要疏散撤離，推測晚上前應該可以撤離完畢。

廣告 廣告

許多光復災民今早收到縣府停班課的通知相當傻眼，陳姓災民說，昨天晚上10點村長就有通知說林保署預告今早七點要發布紅色警戒，當時就有很多人詢問那是否要停班課？但昨晚都沒有收到縣府跟光復公所的回應，今早七點44分，縣府才發出停班課的快訊，這樣臨時停班課對於家長與學生來說非常不方便，很多家長今早七點看到紅色警戒的細胞簡訊後，都直接自主停課，直接跟老師請假。

依馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單第25報指出，中央氣象署本(10)日5點30發布的定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時累積降雨量402mm，已達紅色警戒標準(未來24小時累積降雨量超過200mm)，故發布紅色警戒通報單+ CBS簡訊，請花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行強制疏散撤離收容等避難作業，並請花蓮縣政府督導執行。

林保署第25報通報單指出，請下游相關權責單位注意中央氣象署相關資訊，交通部-馬太鞍溪溪床便道準備車輛管制措施、水利署-溪床疏濬及堤防部分請施工人員及機械撤離河道做好事前防減災準備措施。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒！花蓮光復開始強制撤離

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒 光復鄉公所：若紅色警戒發布就強制撤離

鳳凰颱風來勢洶！ 馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

