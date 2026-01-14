光復鄉公所遭搜索 洪災罹難家屬：盼司法查出真相
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日爆發洪災，造成19人死亡5人失蹤，檢方認為釀成如此重大傷亡，負責疏散的鄉公所沒有善盡職務，花蓮地檢署今天上午7點指揮檢調發動搜索，包括鄉長林清水住處，以及光復鄉公所等，調閱撤離名冊、防災通報等物證，進一步釐清，全案朝過失致死、廢弛職位等罪偵辦。罹難家屬林小姐說，當天就真的沒有收到撤離的廣播，希望司法能找出真相。
「我就是想要知道真相跟為什麼。」罹難家屬林小姐說，她家是只有一樓的平房，沒有二樓可以垂直避難，附近大平村的住戶也大多是一樓平房，而且住的都是老人家，如果事前政府有好好宣導，就知道這樣要強制撤離，那天父母就會知道要避難，不會還跑出去農田，她很想知道923以前，有沒有去宣導？有沒有去撤離，有沒有去告知？
林小姐傷心地說，事發後她很想知道當天的狀況，尋找一些有關於她父母當天畫面，但問了很多人，都要她不要再追究下去，勸她節哀讓父母好好走，「我就是要知道真相」，她想要問這個到底怎麼一回事，很多住在大平村佛祖街、武昌街一帶的居民都只有一樓平房，根本不知道沒有二樓空間的一定要撤離，那為什麼大馬村長就會賣力挨家挨戶通知沒有二樓空間的村民去避難？如果有宣導一定不會發生這麼嚴重的事情。
「鄉長被帶走是應該活該。」災民黃小姐則說，當初撤離時完全沒通知，在當天的撤離有很多很明顯的疏失，沒有盡到通知，沒有能力去處理事情，她覺得這個檢調必須要做調查清楚才可以咎責，事後到現在也還沒去逐戶慰問，不過現在就是縣府往下推公所往上推中央，公所又推給村長，一層一層卸責，只搜索鄉公所會不會只是在幫縣府背鍋。
對於外界質疑地方反應不及，光復鄉公所之前面曾回應，9月21日開始撤離，但公所人力不足，且多數居民認為堰塞湖穩定已久，也無立即風險，當時未能全部強制撤離。若中央能更早提供一致的評估數據與明確撤離指示，地方就能提早部署車輛、準備收容所。
光復鄉長林清水也曾經接受訪問說，9月22日堰塞湖發布紅色警戒，當天召開協調會議與村長會議，也緊急發布細胞簡訊，直到23日事發當天都還在撤離，但這次真的影響範圍太大，「百年沒遇過」，且垂直避難也很難確認居民有沒有都待在二樓，有可能下樓拿東西，或是跑出門未避難。
