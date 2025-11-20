光復鄉大馬村長病倒開刀 女兒：災後56天扛高壓

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮光復鄉大馬村長王梓安認真執行撤離，讓全村在馬太鞍溪堰塞湖洪災沒有傷亡，災後扛起重建工作，疑因長期過勞，身體不適，昨天緊急進醫院開刀。家屬說，未曾好好休息。

王梓安的女兒、台灣知名女足選手王湘惠今天接受電話聯訪表示，災前、災後爸爸都有忙不完工作，要做公所與村民的溝通橋梁。

王湘惠說，救災期間沒有正常作息，連吃飯都不能按時吃、也沒有足夠睡眠，災後爸爸工作更繁重，村民有事都會找他處理，長期扛著高壓，不正常作息下，前天身體終於受不了。

「災後56天，超人也是會累」，她說，過去爸爸身體沒有異狀，也很少生病，爸爸前天突然表示不太舒服、有點發燒，因她人在國外比賽，只能電話督促爸爸趕緊去看病。

王湘惠說，就連身體不舒服，爸爸也不敢離開部落太遠，請媽媽開車就近到瑞穗鄉診所看診，當時醫生就建議一定要去醫院治療。

王梓安認為馬太鞍溪便道中斷，去一趟市區路程遙遠也耗時，怕耽誤工作，拿了藥就返家休息，但頭暈、吃不下、肚子痛及發燒症狀沒有好轉，昨天才緊急去花蓮慈濟醫院就醫，醫生當下馬上排定開刀。

王湘惠說，爸爸的身體發炎指數很高，昨天先緊急開刀治療膽的狀況，肝的狀況還要觀察，開刀後狀況穩定，大馬村事務暫時先由村幹事代理。

王湘惠說，人在國外沒辦法就近照顧家人，昨天將爸爸狀況分享在社群平台，看到網友湧入關心，她說，「有一點嚇到，救災已經告一段落，大家還是很關心村長狀況，很感動大家都很關心我爸爸」。（編輯：陳仁華）1141120