光復鄉大馬村零傷亡！村長有功卻累倒開刀 手術結果曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創之際，光復鄉大馬村因提前撤離成功零傷亡，但長期投入救災的村長王梓安，近日因高燒不退被緊急送往花蓮慈濟醫院。醫師診斷為急性膽囊炎並合併肝臟發炎，昨（19）日晚手術順利完成，需住院觀察4至7天。花蓮縣議員魏嘉賢今（20）日探視，心疼表示王村長災後不眠不休；遠在國外的女兒更在社群發文，「大家都說爸爸是超人，可是他也會累」，盼上天保佑他早日康復。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖月前因豪雨溢流重創光復鄉，多處村落災情慘烈。然而，在最危急的時刻，光復鄉大馬村因提前部署撤離，成功做到「全村零傷亡」，帶領行動的村長王梓安，也成了村民心中的「守護者」。不料，長期負荷超量的救災工作，近日卻讓他身體亮紅燈，深夜突然高燒不退，被家人緊急送往花蓮慈濟醫院。

快新聞／光復鄉大馬村零傷亡功臣村長累倒開刀！女兒心憂發文：超人爸爸也會倒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前因豪雨溢流重創光復鄉，多處村落災情慘烈。（圖／民視新聞資料照）

據了解，王梓安過去近兩個月日夜奔波、協調重建與安置，體力早已透支。醫師檢查後發現是急性膽囊炎併發肝臟發炎，需要立即手術處理。所幸昨（19）日晚間手術順利完成，但醫師仍要求他必須住院至少四到七天觀察，以免病情再度惡化。

魏嘉賢今（20）日一早也前往病房探視，他表示，王村長為村民的付出大家都看在眼裡，從災後到現在幾乎沒睡過一個完整的晚上，看到王村長累到病倒，真的很心疼，希望王村長這幾天可以好好休息，早日康復。

而遠在國外的女兒更是急得不得了，她在社群貼文寫道，最怕的事情終於發生，爸爸這陣子根本沒睡好過，「大家都說爸爸是超人，可是超人也會累。」她提到，颱風又把光復便橋沖斷，家人昨天只好繞到瑞穗看診，但情況沒改善，只能再走193縣道慢慢開去慈濟急診。

她說，災後56天，父母幾乎沒離開過村子，一直扛著壓力、也扛著大家的希望，而她人不在台灣，只能祈禱和掛念，「希望神看顧爸爸，讓他趕快好起來」。





