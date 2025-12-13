光復鄉婦女會婦女成長研習一日遊 姐妹齊聚戶外踏青

花蓮縣光復鄉婦女會十三日辦理「114年手作玫瑰小夜燈婦女成長研習一日遊活動」，共計250位婦女會姐妹熱情參與。活動結合手作課程、戶外踏青與溫馨午宴，讓在洪災後長時間投入家園清理與重建的姐妹們，能夠暫時放下重擔，走出戶外、放鬆心情，在彼此陪伴中重新找回笑容與力量（見圖）。

光復鄉日前遭逢嚴重洪災，至今已超過兩個多月，許多家庭仍持續進行修繕與重建工作。婦女們在家庭與社區中扮演關鍵角色，不僅要照顧家人，也要協助整理家園，身心壓力相當沉重。此次活動特別規劃一日遊形式，希望透過轉換環境，為姐妹們帶來片刻喘息的空間。

光復鄉婦女會理事長廖家妤表示，這段時間250 位姐妹真的都非常辛苦，大家忙著整理家務、清理泥沙、重建家園，長時間下來心情難免感到沉悶與疲累。她指出，這次特別帶大家出來走一走、透透氣，就是希望讓姐妹們能夠暫時放下壓力，把悶在心裡的情緒釋放出來，讓心情重新變得輕鬆、快樂。

廖家妤感謝所有姐妹踴躍參與，她強調，婦女會不只是活動團體，更是彼此扶持、互相陪伴的重要力量，未來也會持續透過各項成長研習與交流活動，陪伴姐妹們一起走過重建的每一步。

花蓮縣議會議長張峻出席活動午宴，與 250 位婦女會姐妹一同交流，並貼心準備伴手禮致贈每位參與者，表達關懷與感謝之意。張峻議長表示，非常感謝廖家妤理事長用心規劃這麼有意義的活動，在大家最辛苦、最需要被照顧的時候，帶領姐妹們走出戶外、放寬心情。

議長張峻指出，婦女是家庭與社區最重要、也最堅韌的支柱，能夠在沉悶的環境中透過旅遊與交流，看看外面的風景、聽聽音樂、彼此聊天，對身心恢復都有很大的幫助。他也期盼大家在放鬆之餘，能夠重新累積力量，繼續為家庭與社區付出。

活動包括孫文學校張亞中校長，以及胡仁順議員、林則施議員、鄭寶秀議員 等人皆蒞臨參加午宴，與婦女會 250 位姐妹一同互動交流，展現對地方婦女與社區關懷的支持。

活動中也特別邀請 花喜樂團 現場演出，在溫暖悠揚的音樂伴奏下，現場氣氛輕鬆愉悅，姐妹們在音樂與笑聲中盡情交流，感受久違的放鬆與歡樂，為這場充滿意義的一日遊活動畫下溫馨而感動的句點。