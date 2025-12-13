光復鄉婦女會辦理手作玫瑰小夜燈一日遊 250位姐妹走出戶外舒緩災後壓力

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】花蓮縣光復鄉婦女會今（13）日辦理「114年手作玫瑰小夜燈婦女成長研習一日遊活動」，吸引共計250位婦女會姐妹熱情參與。活動結合手作課程、戶外踏青與溫馨午宴，讓在洪災後長時間投入家園清理與重建的婦女們，能夠暫時放下重擔，走出戶外放鬆心情，在彼此陪伴中重新找回笑容與力量。

光復鄉日前遭逢嚴重洪災，至今已超過兩個多月，許多家庭仍持續進行修繕與重建。婦女們在家庭與社區中扮演關鍵角色，不僅肩負照顧家人的責任，也協助整理家園、投入社區互助，長時間累積下來的身心壓力不容忽視。此次婦女會特別規劃一日遊形式，希望透過轉換環境與互動交流，為姐妹們帶來片刻喘息的空間。

光復鄉婦女會舉辦手作玫瑰小夜燈一日遊，250位姐妹齊聚踏青舒壓。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

光復鄉婦女會理事長廖家妤表示，這段時間250位姐妹都非常辛苦，大家忙於清理泥沙、整理家務、重建生活，情緒難免感到沉悶與疲累。她指出，透過這次活動，希望讓姐妹們能夠走出戶外、透透氣，把悶在心裡的壓力釋放出來，讓心情重新變得輕鬆快樂。她也強調，婦女會不只是辦活動的團體，更是彼此扶持、互相陪伴的重要力量，未來也將持續透過各項成長研習與交流，陪伴姐妹們一起走過重建的每一步。

張峻（第二排左二）出席活動午宴，致贈伴手禮關懷婦女姐妹。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

花蓮縣議會議長張峻今日特別出席活動午宴，與250位婦女會姐妹一同交流，並貼心準備伴手禮致贈每位參與者，表達關懷與感謝之意。張峻表示，感謝廖家妤理事長用心規劃如此有意義的活動，在大家最辛苦、最需要被照顧的時刻，帶領姐妹們走出戶外、放寬心情。

張峻指出，婦女是家庭與社區最重要、也最堅韌的支柱，能在災後沉悶的環境中透過旅遊、音樂與交流，看看外面的風景、彼此聊天，對身心恢復都有極大幫助，也期盼大家在放鬆之餘，重新累積力量，持續為家庭與社區付出。

今日活動貴賓雲集，包含孫文學校校長張亞中，以及花蓮縣議會胡仁順議員、林則施議員、鄭寶秀議員等人皆蒞臨參加午宴，與婦女會250位姐妹互動交流，展現對地方婦女與社區關懷的支持。

活動中也特別邀請花喜樂團現場演出，在溫暖悠揚的音樂伴奏下，現場氣氛輕鬆愉悅，姐妹們在音樂與笑聲中盡情交流，感受久違的放鬆與歡樂，為這場充滿療癒力量的一日遊活動畫下溫馨句點。

