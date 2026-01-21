光復鄉孝子「燒光200萬存款」只想找到母親！吊車大王出手了：希望幫他達成心願

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

花蓮光復鄉堰塞湖洪災至今已超過4個月，仍有5位失蹤居民尚未尋獲。一名莊姓男子日前受訪時哽咽表示，自己只想找到母親，畫面曝光後引起社會關注。竹北「吊車大王」胡漢龑得知此事後，霸氣派遣機具再次前往花蓮支援，希望協助男子達成心願。

竹北「吊車大王」胡漢龑霸氣派遣機具再次前往花蓮支援，希望協助莊姓男子達成心願（圖／翻攝胡漢龑IG）

莊姓男子的住家在災害當下整棟被滅頂，他本人因被冰箱撞擊，未能抓住母親的手而遭沖散。如今事發過去4個月，他已燒掉近200萬的存款自費租怪手，但母親的遺體卻仍未尋獲。

對此，胡漢龑昨（20）日晚間在IG發文指出，從新聞中看到莊先生的受訪畫面，聽到對方說出「我只想找到媽媽」，讓他忍不住鼻酸，直言自己同樣非常愛母親，於是霸氣宣布：「思考了一夜，我決定再派女婿，帶著機械前往花蓮光復鄉支援。」

目前在政府與家屬自費機具的協助下，已能看見莊男家的屋頂。胡漢龑表示，家屬的心願只是想把家挖出來，確認母親是否仍在其中：「或許有些人覺得沒有意義或浪費人力，但那就是一個當兒子心碎遺憾的小心願。」因為莊男的這份堅持，讓他深受感動，決定再次出動前往救援：「即便知道媽媽可能已經不在了，也希望她是在家裡的某個地方等著。」

貼文一曝光，許多網友紛紛留言大讚胡漢龑的義舉：「大愛在人間，您慈悲」、「胡董真的很有心」、「剩幾天就要告別式了，希望能找到」、「好人一生平安」。

