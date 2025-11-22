光復鄉慈濟義診 周末守護鄉親健康

馬太鞍堰塞湖洪災之後，慈濟北區人醫會來到花蓮光復鄉，從 11 月 22 號開始，每周六、日都會在大安村義診，希望用三到六個月的時間，陪著鄉親慢慢走出災後創傷。團隊帶來中醫、西醫、牙科、身心科，還有心理師、護理師、藥師和志工，大家一起把「全人照護」做到最完整。光復鄉災後重建之路還很漫長，人醫會說，他們最想做的，就是成為鄉親身邊那份踏實、溫暖的力量。

「(最近感到很驚慌嗎)，會啊 洪水突然來很怕，突然來 不知道會來。」

醫師溫柔傾聽，用老朋友的口吻安撫惶恐的心，光復洪災過後已快滿兩個月，阿媽露出難得笑容。

光復鄉親 柳女士：「(晚上睡得著嗎)，就是睡不著，怕到了 睡不著，(現在有醫生來看診 覺得如何)，很好 很歡喜。」

慈濟基金會支持光復鄉災後心理衛生與醫療計畫，從22號開始，駐點在大安村，由北區人醫會承擔義診服務。

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「這一次我們走入災區，剛好這一個點 是大安村 ，還有大華村 跟大同村的交會口，對於三個村重災區的民眾，是最佳的點 我們(義診)海報，一貼出來 沒想到今天，很多民眾主動就過來。」

花蓮縣身心健康與成癮防治所副主任 李秀玲：「災後的 很多的心理(創傷)，或者是焦慮 或者是睡眠，甚至是食欲(受影響)，一直都可以看到，慢慢陸續會產生出來，透過這樣的志工的幫忙，轉介到醫療，可以用團隊的力量 一起來幫忙，幫忙我們這些鄉親，早日可以回復到，他原來的正常生活。」

「六日都可以(來看診)，而且超多的醫生 你放心。」

中醫師和助理配合得毫不費力，母女間的默契心意相通。準中醫師女兒，看著媽媽用身教 示範什麼是仁心仁術。這份溫暖與傳承，在每一次的陪診與交流中自然延續。

慈濟北區人醫會中醫師 鄒瑋倫：「(醫師職責)不只是在醫院裡，看到病人 收健保卡，申請健保費 那麼簡單，我們可以去做一點，無條件和無私的奉獻，這種身心靈的(成就感)，對我們中醫師來說 對醫師來說 ，是更好的一個回饋。」

慈濟北區人醫會副召集人 李嘉富：「我常常教他們，透過一種 靜觀感恩的方式，我把它分做三個步驟，第一個叫做專注於心，第二個叫做靜觀呼吸，第三個叫做念念感恩。」

透過簡單的口訣，找回內心的平靜。除了定點義診，也要深入部落。

慈濟北區人醫會牙醫師 黃祥麟：「我們下午會去往診 一些獨老，他可能不曉得有這個福利，我們就是去訪問他一下，把這個訊息通知他，讓他知道裝置假牙，可以不用付費。」

復原之路，人醫會相伴同行，以微光守護，希望光復鄉的每一天都會比昨天更亮一些。

