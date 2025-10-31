光復鄉救災「便當吃掉近億元」？花蓮縣府批造謠提告 議員回嗆：來告我

花蓮光復鄉救災期間，大量志工自發在連假湧入支援。（本刊資料照）

花蓮縣議員胡仁順質疑，花蓮光復鄉救災期間，縣府在慈濟、義煮團自發進駐下，仍花費近億元採購便當，等於每天平均要買3.2萬個，消息一出隨即被網友嘲諷「難怪當初不讓義煮團進去」。

但縣府發聲駁斥，強調實際花費為4,000萬餘元，且災害初期有大量志工湧入，救災期間累計服務人次估達40萬，皆有餐食需求。縣府表示將對蓄意造謠者依法提告，胡仁順則回嗆「要告來告我。」

胡仁順30日在臉書表示，9月23日至10月20日共28天，花蓮縣府花了災害準備金9,166萬7,040元，用於救災工作相關人員便當餐盒。若用每個便當100元計算，共採購了91萬6670個便當，等於每天平均買下3.2萬多個便當。

但根據目前縣府公布的數據，即便連假志工湧入時，一餐2.5萬個便當已是最多數量，平日約8千個，且救災期間還有慈濟、多個義煮團進駐無償支援，胡仁順質疑縣府為何每天會買超過3.2萬個便當、花費近億元？消息一出，不少網友嘲諷花蓮縣府「難怪當初不讓義煮團進去」。

對此，花蓮縣府怒斥該說法與事實全不相符，說明有關採購金額屬「開口契約」，並非實際花費，依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4,092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。

縣府補充，救災期間每天由村鄰長及救災人員等基本需求約3千個便當，初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。

縣府澄清從未阻擋義煮團進入災區，實則並與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線。面對網路不實訊息，縣府表示將依法蒐證提告，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦造謠者，以正視聽、維護公信。

胡仁順則回應，自己是根據「114年度災害準備金動支案件彙整表」截至10月20日的便當欄位提出質疑，表示表格列出的都是已執行或發包的金額，若數字是匡列預算，縣府應該特別註明使用狀況。最後胡仁順回嗆縣府「不用去告誰，要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我。」

