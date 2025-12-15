光復鄉溢流黑泥 竟是極罕見「天然沉積物」具開發潛力

花蓮光復鄉馬太鞍溪9月底溢流，高達600萬噸的淤泥沖向光復鄉民眾的家園，不少人擔心淤泥內含有重金屬污染，檢測後確定安全，陶藝家在分析成份後更意外發現，細砂能被磁鐵吸附，是台灣極為罕見的、大規模的天然沉積物，具有極高的開發與利用潛力。

淤泥含多種礦物 斜綠泥石、角閃石具順磁性

陶藝家將溢流的淤泥倒入機器過濾。圖／台視新聞

陶藝家陳金旺說，「光復沙燒出來的釉色非常穩定，今天燒到這個顏色，明天可能燒不出來，這是最大的一個特點跟特色。」

國立台灣工藝研究發展中心也對淤泥進行礦物及元素分析，證實這些砂質淤泥的成分包括多種礦物，其中的斜綠泥石和角閃石雖然不是磁鐵礦，但含有鐵元素，因此有微弱的順磁性，是順磁性礦物，石灰石更有助於陶瓷釉藥的玻化，能自然形成灰釉。

陶藝家陳金旺計劃以這些淤泥改良柴燒還原技法，創造出具有台灣地質特色的自然釉色。台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮也說，未來會透過工藝中心檢測平台，來發現它更多可能不同的發展，再應用到其他工藝的類種上。

突破性的發現，讓光復鄉「災後重生」，將災難中的資源轉化為全新的產業契機。

