光復鄉災後3個月 花蓮芥菜種會新春圍爐陪伴重建

〔記者王錦義／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，許多災民即將迎來災後第一個農曆春節，基督教芥菜種會持續進行光復家園修繕工作，透過「用愛串聯全台」行動，今年規畫17場「新春送暖感恩圍爐」首場就在光復舉行，邀請33戶認養家庭的孩子與照顧者、132戶接受修繕與支持的社區家庭，以及在地教會與修繕工班等共同參與，設席50桌逾500人共享團圓時光，希望為復原路上的家庭送上新年祝福。

芥菜種會執行長李肇家說，光復鄉獨居長者、單親家庭、隔代教養及老老照顧比例偏高，原有照顧結構相對薄弱。災害發生後，家庭承受的照顧與生活壓力進一步加重，更需要穩定的陪伴與關懷。選擇在光復舉辦首場新春圍爐，期盼讓家庭與第一線服務夥伴能坐下來一起用餐，重新建立連結，為復原累積繼續前行的力量。

李肇家說，芥菜種會於災害發生第一時間即啟動「三福助人網」——福音、扶助、扶立，投入物資調度、熱食供應、家園清理與修繕等扶助服務，目前已完成57戶家庭修繕評估，其中29戶完工、28戶仍持續修繕中。進入中長期重建階段，家庭面臨面臨收入與生活秩序尚未恢復的壓力，若缺乏持續性的支持網絡，復原可能僅止於短期改善，難以真正穩定。

花蓮芥菜種會今指出，災後在光復設立兩個社區據點後，持續提供兒少陪伴與課後活動，讓孩子有穩定去處，也讓家長能安心整理家園；同時透過家庭與社區定期訪視、舒壓與編織培力課程，回應災後照顧者生活與心靈壓力，並逐步規劃以工「帶振」的工作機會，協助有需要的家庭恢復經濟收入、重整生活步調。

芥菜種會今年辦理17場「用愛串聯全台 新春送暖感恩圍爐」，以圍爐陪伴脆弱家庭的照顧者與孩子共享溫暖時光，同時感謝以工「帶振」夥伴與志工的付出。邀請社會大眾透過愛心捐款，支持仍走在復原路上的家庭，在節慶中感受到陪伴與支持。更多資訊請上網：https://lihi.cc/uZxid

