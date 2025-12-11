光復鄉災民赴花縣府與議會陳情 針對復原重建提2大訴求

花蓮縣議會議長張峻批評，「我們洪災到現在經過2個多月，我沒有看到徐榛蔚縣長向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常的不合理，商家的一些器具、店家的器具、農民的損失無從理賠，不知道要找誰，大家現在投訴無門只好走上街頭，大家真的辛苦了，我們花蓮縣議會一定會和大家站在一起，爭取最後的權利。」

出身光復鄉的議長張峻以及陳情抗議的災民一早集結在花蓮縣議會廣場，他們拉起布條高喊口號，表達對縣府預算編列的不滿，現場也由代表向議長遞交陳情書，而在議場內則針對重建預算編列吵翻天。陳情民眾之後步行前往花蓮縣府，強調重建不能只靠喊話，希望縣府依照災防法義務清楚編列重建預算。

