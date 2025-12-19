光復鄉親連署陳情 盼議會強力監督、爭取應有補償

花蓮縣光復鄉十九日上午約 10 點左右，20 多位鄉親代表前往花蓮縣議會，親自遞交由約一五00 位鄉民連署的陳情書，向議長張峻表達災後重建與補償的迫切心聲（見圖），期盼透過議會的監督力量，要求花蓮縣政府儘速編列相關預算，協助災民回歸正常生活。

陳情鄉親代表蔡月嬌表示，光復鄉重大災情發生至今已將近三個月，這段期間，許多受災家庭幾乎都是仰賴來自全省各地的善心人士、志工團體與民間朋友伸出援手，才能一步一步清理家園、勉力撐過最艱困的日子。對於外界長期的關心與協助，災民心中充滿感謝，但她也坦言，民間的愛心終究無法取代政府應負的責任。

廣告 廣告

蔡月嬌指出，災民現在最需要的，不是每天排隊領物資、領便當，而是能夠 自力更生、重新工作、恢復正常生活。「我們要的是尊嚴，不是長期依賴。」她強調，許多家庭在災害中損失了生財器具、工作設備與交通工具，沒有器具就無法工作，沒有交通工具也無法維持基本生活，這些實際的災損若無法獲得補償，災後重建就只能停留在原地。

她進一步指出，這次由約 一五00位鄉民共同連署的陳情書，並非情緒性的抗議，也不是對立，而是一份沉重的民意託付，希望透過議會的監督機制，讓災民的聲音能真正被縣政府聽見，並轉化為具體行動。

議長張峻在接下陳情書後表示，這是一份不能被忽視的民意，議會有責任站在災民立場，持續強力監督縣政府。他強調，災後重建不能只靠民間撐著，政府必須扛起責任，該編列的預算就要編列，該給予的補償就必須到位，不能再讓災民長期處於等待與不安之中。

張峻議長呼籲縣政府應傾聽災民最真實的聲音，儘速完成相關預算編列與補償機制，協助災區家庭重建生活，讓鄉親能安心過日子。

陳情鄉親最後也向縣府喊話，希望徐縣長能真正走進災區、聽見災民的處境，為受災家庭找一條出路，而不是讓災民持續承受不確定與煎熬。災後重建不是口號，而是攸關每一個家庭生計與尊嚴的現實課題。