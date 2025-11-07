光復鄉避災規劃 重建或遷移審慎考量

馬太鞍堰塞湖事件過後，大批人力進駐清掃，幫助居民們一步一步把街道、房屋還原，到目前市區看起來都清掃得差不多了，但接下來他們該怎麼走？其實災後衍伸出來的問題並不少，除了重災戶的安置地點，原住民的文化保存也非常的重要，如何兼顧這些平衡，還給居民一個安定的生活，甚至，這個地方可能還會再有類似的事情再發生，真的還適合居住嗎？

住家、街道以及學校，從滿地泥濘到現在恢復了大半，小朋友們可以去上學，中繼屋也如火如荼地興建中，一切看似都在步回正軌。

廣告 廣告

但是，當家不再安全，離開，是不是一個選擇？

離災不離村，不是一個口號，而是鄉民們的心願。不過一旦撤離變成日常，這個地方，還適合居住嗎？

光復鄉民陳先生：「我們從祖父到現在，到我們這一代，我還是想 懷念這個地方，我們的墳墓也還是在這裡，說遷到別的地方，異動的費用也要很多。」

台大土木工程系教授李鴻源：「這也就牽扯到，我們的光復鄉要不要重建，要建在哪裡，因為(撤離)這是常態，後面的問題是，那怎麼撤離，怎麼撤離 誰來執行 撤到哪裡去，這個東西都是必須要，中央跟地方政府密切合作。」

中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任：「現在馬太鞍會發生什麼事情，其實往好處想 我們已經瞭若指掌，我甚至不用去猜，答案就已經在這裡了，所以接下來的動作 其實反而簡單，有哪些地方是應該要化為警戒區，我不會說是遷村 而是化為警戒區，特別 哪些地方呢 依照我的評估，可能就是剛剛講 轉彎的這一帶。」

國土署副署長於望聖：「在(重災)71戶裡面，目前我們再繼續跟他們做個別的訪問，來探詢他們對中繼宅的 安置的意願，我們已經訪問過了58戶，還有13戶正在聯繫，根據目前中繼屋的地點來講，目前我們已經選擇了2處地點，一個就是在台糖的宿舍這邊，一個就是在大進國小附近的一塊，台糖的土地上，我們會就這兩個地點來去做規劃。」

國土署副署長於望聖：「他們(原住民)的希望也是，離他們現在住的地方(中繼屋)，部落越近越好，所以這個東西(文化)我們會納入考慮，另外原住民本身 他們上次也有，原民會有召開座談會，所以在原民的部分，我們也麻煩原民會這邊，幫我們收集相關要提出的訴求，最後我們會一併再做一個考慮。」

更多 大愛新聞 報導：

台灣小畢卡索 蕭柏潤的異想世界

環保當健身 84歲志工老當益壯

